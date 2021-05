Verstappen voelt zich geen moment op zijn gemak in Portugal, maar blijft wel in spoor van Hamilton

Max Verstappen, voorafgaand aan de GP in Portugal. Hij eindigde als tweede. Beeld EPA

Verstappen merkte al na de eerste meters in de trainingen op vrijdag dat het net als vorig jaar een hels karwei zou worden om zijn Red Bull-bolide over de baan te sturen zoals hij wilde. Het circuit in Portimão kwam in 2020 vanwege de coronapandemie voor het eerst op de Formule 1-kalender. In eerste instantie tot vreugde van Verstappen, die na een aantal oefenrondjes in een toerwagen de baan meteen bestempelde tot een van zijn favoriete circuits. De ronde in de Algarve zit vol uitdagende, snelle bochten en hoogteverschillen.

Kort voor die eerste F1-race in Portimão werd in allerijl alleen nog wel het asfalt vernieuwd. Het maakte van het circuit in een klap een soort griploze ijsbaan, aldus Verstappen. Dit jaar bleek het asfalt nog net zo glad. Uit geen enkel rondje had Verstappen afgelopen weekeinde daarom voldoening gehaald, zei hij geërgerd na de kwalificatie op zaterdag.

Die kwalificatie verliep voor hem frustrerend. In het derde, beslissende gedeelte zette de Red Bull-coureur in eerste instantie de snelste tijd neer, goed voor de eerste startplek. Die ronde werd hem alleen afgenomen, omdat hij een bocht al glijdend net te ruim had genomen. Verstappen startte de race zondag als derde, met de Mercedes van zijn belangrijkste concurrent, Lewis Hamilton, schuin voor hem op de tweede startplek.

Imola

Twee weken eerder was het nog de zevenvoudig kampioen die ongemakkelijk in zijn auto zat. In Imola schoot Hamilton in de race op nat asfalt van de baan. Met wat fortuin kon hij die zeldzame fout ternauwernood herstellen. Hij finishte als tweede, achter Verstappen. Verstappen was de Brit alleen wel tot op één punt genaderd op de WK-ranglijst. In Portugal was het de vraag of Verstappen definitief de macht kon grijpen.

Hij was er in elk geval scherp genoeg voor, toonde hij zondag in de race. In de tweede ronde leidde het uitvallen van Alfa Romeo-coureur Räikkönen tot een safetycar-situatie. Toen de neutralisatiewagen het circuit had verlaten en Mercedes-coureur Valtteri Bottas als raceleider het gaspedaal intrapte, reageerde Verstappen sneller dan Hamilton. Hij haalde hem in en greep zo virtueel de WK-leiding.

Hamiltons moment van onoplettendheid bleek een wake upcall voor de coureur zelf. Daarna liet een ontketende Hamilton namelijk zien waarom hij statistisch de beste Formule 1-coureur aller tijden is. Vijf minuten later had hij Verstappen alweer ingehaald. Verstappen beklaagde zich bij zijn team over de boordradio over het ‘ongelofelijke’ gemak waarmee Hamilton hem passeerde. Hij was naar eigen zeggen een sitting duck, waarmee Verstappen al vroeg concludeerde dat Hamilton op de listige baan in Portugal simpelweg de betere auto had.

Het onderstreepte tegelijk dat de technici van Mercedes in ruim een maand tijd de eigen auto flink hadden verbeterd. De bolide oogde in Portugal stabieler en sneller dan bij de seizoensopening in Bahrein. Vooral in de handen van Hamilton, want na een kwart van de race passeerde hij op sublieme wijze zijn teamgenoot Bottas aan de buitenkant voor de leiding. In het restant reed hij probleemloos naar zijn 97ste F1-overwinning.

Slimme pitstop

Voor Verstappen draaide het na het boeiende begin voornamelijk om zo dicht mogelijk achter Hamilton finishen. Daarvoor moest hij wel een manier vinden om Bottas in te halen. Dat lukte via een slimme pitstop. Verstappen stopte een ronde eerder dan Bottas. Vervolgens was zijn stop ook nog eens sneller dan die van de Fin, waardoor de Mercedes op koudere banden nog net voor Verstappen weer op de baan kwam. Verstappen haalde Bottas direct daarna simpel in.

Verstappens wispelturige weekeinde kreeg nog een passend slot toen hem de snelste raceronde – goed voor een extra WK-punt – kort voor de podiumceremonie nog werd afgenomen, omdat hij net als in de kwalificatie buiten de baan was geraakt. Hamilton liep daardoor zeven punten uit op Verstappen in de WK-stand. Het gat tussen de twee is nu acht punten, waardoor Verstappen nog wel volop zicht heeft op de titel na drie races.

Verstappen kon na de race weinig anders dan tevreden zijn met de tweede plek. ‘Er is iets aan dit circuit waardoor onze auto niet goed werkt’, zei hij. ‘Aan de andere kant: we wisten vooraf dat dit seizoen er eentje zal zijn met circuits die ons wel en niet goed liggen. Dat geldt ook voor Mercedes.’

Verder putte hij hoop uit het gegeven dat het verschil tussen Mercedes en Red Bull veel kleiner was dan bij de vorige GP in Portimão in oktober vorig jaar. Hamilton finishte toen ruim een halve minuut voor Verstappen. Zondag pakte de Brit maximaal een aantal tienden van een seconde per ronde op Verstappen en bleef het verschil lang op zo’n vijf seconden.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zijn de verschillen dit seizoen 'extreem klein’ en dat zal waarschijnlijk ook wel zo blijven. ‘Vandaag hebben we gezien dat dit kampioenschap een marathon zal worden, geen sprint’.