Verstappen vierde op Silverstone, race was 'hard, maar fair'

'Redelijk positief'

Hij kampte met hetzelfde probleem als de Ferrari's, veroorzaakt door de vele bochten naar rechts op Silverstone en de snellere auto's van dit seizoen. Het rubber op de linker voorbanden sleet daardoor extra snel.



Hoewel Verstappen met name na de kwalificatie op zaterdag opzichtig baalde dat het verschil met Ferrari en Mercedes afgelopen weekeinde niet kleiner was geworden, keek hij zondagmiddag toch met een 'redelijk positief' gevoel terug op het raceweekeinde: 'We zijn nog steeds te langzaam, maar hebben wel maximaal gepresteerd. Nu moeten we de auto verder verbeteren.'



In Hongarije, over twee weken de laatste race voor de zomerstop, komt Red Bull met een flink aantal zogeheten 'updates' voor Verstappens auto. Het is een prettig vooruitzicht. Een andere steun in de rug voor hem waren de ruim 100 duizend Britten op de tribunes die zondag opvallend enthousiast klapten tijdens zijn felle verdedigen.