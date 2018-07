Verstappen vervloekt slechte motor - zal het beter gaan met een Honda-motor?

Max Verstappen snakt naar een nieuwe motor. In Hongarije viel hij in de zesde ronde uit met materiaalpech. Er gloort hoop. Volgend jaar ligt er een Honda-motor in zijn bolide. Een garantie op succes is het niet.

Gedesillusioneerd verlaat Max Verstappen het circuit. Hij viel in Hongarije uit in de zesde ronde. Foto AFP

Met een scheldkanonnade aan het adres van zijn motorleverancier Renault eindigde zondag in Hongarije de eerste seizoenshelft van Max Verstappen (20) in stijl. In een tumultueus jaar waarin weinig verloopt zoals voorspeld, is er een constante: zijn onbetrouwbare en zwakke krachtbron.

Zondag parkeerde de 20-jarige Nederlander zijn auto al na zes ronden in de berm wegens motorpech. ‘Kan ik niet doorrijden? Het maakt me niet uit als ik de motor opblaas. Wat een grap is deze shit toch altijd’, brieste hij over de boordradio. Het was voor de regie nog een flinke klus om alle scheldwoorden ertussenuit te piepen. Dat had van Verstappen niet gehoeven, zei hij na de race. Iedereen mocht weten hoe gefrustreerd hij was.

Falend materiaal

Een jaar geleden was hij voor de zomerstop in elf races vijf keer uitgevallen door falend materiaal. Zijn uitvalbeurt in Hongarije onderstreepte dat in het huidige seizoen, nu na vier roerige maanden de rust rond zijn persoon weer wat is teruggekeerd, maar weinig aan zijn situatie was veranderd. ‘Het is gewoon een schijtzooi’, zei hij voor de camera van Ziggo Sport.

Net als vorig seizoen verliep Verstappens seizoenstart stroef. Toen kon hij nog wijzen naar externe factoren. Dit jaar was het moeizame begin vooral aan hemzelf te wijten. Verstappen reed ongedurig, vergooide een karrevracht aan WK-punten en kreeg steeds meer kritiek vanuit zijn eigen team.

Onder de grootste druk sinds zijn Formule 1-debuut in 2015 herpakte hij zich knap in Canada. Daarna stond hij bij drie opeenvolgende GP’s op het podium, met als hoogtepunt de onverwachte zege op het thuiscircuit van Red Bull in Oostenrijk. Hij had in die reeks de meeste WK-punten van iedereen verzameld.

Langzamer dan concurrenten

Lonkte de wereldtitel dan toch nog? Nee, zei Verstappen zelf al, en op de snelle circuits van Silverstone en Hockenheim bleek waarom. Zijn Red Bull is simpelweg langzamer dan de Mercedessen en Ferrari’s. Het gat was tijdens die races zelfs groter dan aan het begin van het seizoen in Australië, concludeerde Verstappen zorgelijk: ‘Alsof we op de rechte stukken in een lagere klasse rijden.’

Het is de situatie waarbij Verstappen zich na twee volle jaren in dienst van Red Bull heeft neergelegd. Het lukt Renault maar niet hem een zowel betrouwbare als krachtige motor te geven, zodat hij overal als gelijke kan strijden om zeges met Ferrari en Mercedes. Vorige maand besloot de Oostenrijkse renstal de samenwerking met de Fransen, die in de afgelopen jaren ernstig is verslechterd, te beëindigen.

Kansen bij nat weer

Vanaf volgend seizoen rijdt Verstappen met een Honda-motor. Tot dat moment draait zijn raceleven om kansen grijpen op circuits waar het minder belangrijk is een krachtige motor te hebben. Zoals in Hongarije, op de bochtige en korte Hungaroring. Toen het zaterdag tijdens de kwalificatie begon te regenen, werd Verstappens kans op een topresultaat nog florissanter. Hij is op zijn gemak op nat asfalt, zo toonde hij in de afgelopen jaren geregeld, als stuurkunsten nog doorslaggevender zijn voor het resultaat.

Maar in de eerste twaalf races van dit seizoen wisselden fouten en pech in kansrijke situaties (ongeduldig inhalen in China, trainingscrash in Monaco) zich af met fortuin op momenten wanneer het niet werd verwacht (zege in Oostenrijk). Het weekeinde in Hongarije bleek geen uitzondering.

Verziekte relatie

Verstappens kwalificatie werd een fiasco. In het derde, beslissende kwalificatiegedeelte kwam hij op een kletsnat circuit geen moment in zijn ritme. Hij voelde geen grip. Nooit voelde hij zich zo ongemakkelijk op een natte baan. ‘De auto voelt al het hele jaar niet goed in de regen, we moeten uitzoeken waarom’, mopperde Verstappen.

Hij kwalificeerde zich als zevende voor de race. Zondag repareerde hij met een goede start (na de eerste bocht reed hij al vijfde) zijn mislukte kwalificatie enigszins. Een verloren weekeinde kreeg weer wat perspectief. Tot zijn motor het begaf. Teambaas Christian Horner moest na de uitvalbeurt van Verstappen op zijn tong bijten om de al verziekte relatie met Renault niet nog meer te beschadigen.

‘Laat ik het zo zeggen: we betalen miljoenen voor deze motoren. Voor een topproduct, en dat is het overduidelijk niet’, zei hij tegen Sky. Verstappen sloot zich na de race, die soeverein werd gewonnen door WK-leider Lewis Hamilton voor zijn titelconcurrent Sebastian Vettel, aan bij die woorden: ‘Het slaat nergens op.’

Straf

Verstappen dreigt bij de eerste race na de zomerstop, zijn thuisrace op het circuit van Spa-Francorchamps in de Ardennen, ook nog eens teruggezet te worden in de startopstelling. De kans is groot dat hij een straf krijgt voor het te vaak vervangen van onderdelen in zijn motor. ‘En als alles zo makkelijk kapot blijft gaan, is dat voor de rest van het seizoen ook niet zo positief. Gelukkig is het volgend jaar anders’, zei hij, doelend op de Honda-motor.

Niet dat Verstappen met Honda een garantie op beterschap heeft. De Japanners hebben net een erbarmelijke samenwerking van drie jaar achter de rug met McLaren. Een garantie op verandering heeft hij alleen wel, en dat is voor Verstappen al voldoende.