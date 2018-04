Verstappen verprutst, botst en verliest bij de Grote Prijs van China

Impulsieve rijstijl

Verstappen was opvallend zelfkritisch en verontschuldigde zich na de race

Opnieuw zal er volop geschreven en gesproken worden over de plussen en minnen van Verstappens impulsieve rijstijl. Vreemd is dat niet. Verstappen rijdt voor een topteam, wil wereldkampioen worden en dan zijn races zoals die in China funest. Zijn achterstand op WK-leider Vettel is na drie races al 32 punten.



Na de races in Australië en Bahrein vond hij dat hem niets viel te verwijten. In China was dat anders. Verstappen was opvallend zelfkritisch en verontschuldigde zich na de race bij Vettel voor zijn actie. 'Ik heb deze race zelf verprutst', zei hij zichtbaar teleurgesteld voor de camera van Ziggo Sport. Of hij niet wat rustiger moest zijn bij die inhaalacties? 'Dat is achteraf makkelijk zeggen. Ik weet niet wat het is, kan er moeilijk antwoord op geven.'



Hij heeft twee weken om over een antwoord na te denken. Dan wacht de volgende race in Azerbeidzjan. Een geruststelling voor Verstappen: aan elke vormcrisis komt een einde.