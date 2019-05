Verstappen vermaakt zich prima, ondanks tijdstraf

Touché: Verstappen tikt de auto van Bottas aan en zal vijf seconden tijdstraf krijgen. Beeld BSR Agency

De Nederlander werd als tweede afgevlagd in de meest iconische race van het jaar. Direct daarna werd hij vanwege een tijdstraf van vijf seconden teruggezet naar de vierde plaats. Het zuur van die straf was niet lang blijven hangen. Verstappen had vooral genoten van een zenuwslopende race waarin hij meer dan zestig ronden een kwelgeest was voor vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Het verhaal van Verstappens race kwam zondag al in de elfde ronde, toen Ferrari-coureur Charles Leclerc na een rondje rijden op een lekke band een spoor van brokstukken had achtergelaten in de smalle straten. Die moesten worden opgeruimd, waardoor de safetycar de baan opkwam.

Het was voor de auto’s het uitgelezen moment een pitstop te maken; achter de langzaam rijdende neutralisatiewagen levert een bandenwissel het minste tijdverlies op. Verstappen was vanaf de derde plaats vertrokken achter de twee Mercedessen en in die volgorde reed het trio ook de pitstraat in. De dubbele pitstop kostte Mercedes alleen extra tijd en de stop van Valtteri Bottas, die op de tweede plek reed, duurde langer dan die van Verstappen.

Toen Verstappen van zijn team na die snellere stop groen licht kreeg om weg te rijden, kwam Bottas net langs. Het leidde tot een touché tussen Verstappens Red Bull en de Mercedes, waarna Verstappen de positie van de Fin in handen kreeg. De scheidsrechters hadden tien ronden de tijd nodig om hun oordeel te vellen over het incident: een tijdstraf voor Verstappen vanwege een ‘onveilig vertrek’, oftewel een coureur niet veilig het circuit opsturen.

Na de wedstrijd waren er verschillende meningen over de straf. Red Bull-topman Helmut Marko vond het onzin. ‘Blijkbaar kan Max niet zoveel goed doen in de ogen van de wedstrijdleiding’, foeterde Marko voor de camera van de Oostenrijkse tv. Anderen vonden de sanctie juist te licht.

Verstappen maakte zich er naderhand niet druk om. Volgens hem viel er niemand iets aan te rekenen. ‘Als team deden we het juiste’, zei hij. ‘We zaten ervoor, het werd allemaal alleen een beetje krap en ik wist niet dat er iemand naast me zat. Het is jammer dat we elkaar raakten.’

Zijn volwassen reactie tekent zijn ontwikkeling als coureur. In de VS noemde hij anderhalf jaar geleden de stewards (scheidsrechters, red.) nog ‘mongolen’ toen hem na de race door een tijdstraf een podiumplek werd ontnomen. In Monaco reed hij twee jaar geleden witheet zijn rondjes uit toen de teamstrategie in zijn nadeel uitviel en hij daardoor achter zijn teamgenoot finishte.

Maar toen Verstappen zondag over de boordradio hoorde van zijn straf dacht hij aan één ding: gas geven. Het jutte hem op om raceleider Lewis Hamilton te passeren en de vijf strafseconden straf goed te maken door weg te rijden van de rest van het veld. Verstappen: ‘Ik ben gaan pushen. Ik moest wel. Zorgen dat Lewis een foutje maakte of dat hij zijn banden kapot­reed. Het was de enige manier.’

67 ronden lang reed hij op minder dan een seconde van de Mercedes van de WK-leider. Hij bezorgde Hamilton zo zijn ‘zwaarste race ooit’, zei de Brit na de wedstrijd. Tijdens de race klonk er over de boordradio steeds meer paniek door in zijn stem, met de neus van Verstappen voortdurend in zijn spiegels en sommige bochten zelfs naast hem. Hamilton: ‘Op een gegeven moment wist ik: ik zou gaan crashen of winnen.’

Verstappen wist tegelijk ook: in het trage, bochtige Monaco is inhalen nagenoeg onmogelijk. Zeker als de auto’s gelijkwaardig zijn. Verstappen dreigde, duwde en prikte op het asfalt waar overal de vangrail dichtbij is, om zo de stoïcijnse Hamilton van zijn stuk te krijgen. Één keer kon hij een serieuze actie wagen, op twee ronden voor de finish. Het was allemaal net niet genoeg.

Red Bull-teambaas Christian Horner vond dat zijn pupil ‘als een leeuw’ had gereden. Verstappen was ervan overtuigd dat hij de race had gewonnen als het hem op de een of andere manier was gelukt Hamilton te passeren. ‘Hij reed in sommige bochten zó langzaam’, zei hij. ‘Er was niets meer over van zijn banden en ik had nog veel snelheid over. De rechte stukken zijn hier helaas net te kort om echt dichtbij te kunnen komen. Maar ik heb alles gegeven en heb me ook prima vermaakt.’