Verstappen verliest in Spanje race die hij 54 ronden leidde: ‘Zijn gewoon te langzaam’

Winnaar Lewis Hamilton en Max Verstappen (l.) na afloop van de race. Beeld EPA

Het was een korte, heldere analyse van Max Verstappen over de boordradio, na 66 rondjes ongebreideld racen in de Grote Prijs van Spanje. ‘We zijn gewoon te langzaam’, vertrouwde hij zijn team toe. In een race waarin hij eigenlijk niets verkeerd deed, werd duidelijk dat Lewis Hamilton op dit moment simpelweg over de betere auto beschikt. Net als een week eerder in Portugal was de Brit zondag in zijn Mercedes de enige die sneller was dan Verstappen.

Vooraf had Verstappen de race in Spanje aangestipt als een van de de belangrijkste graadmeters voor de rest van het seizoen. De snelle baan in Barcelona beschikt over zowel lange rechte, stukken als lastige bochten. Voor succes moet een bolide er op alle fronten sterk zijn. ‘Als je een goede auto hebt, ga je hier sowieso hard’, zei Verstappen voorafgaand aan het weekeinde.

Het verklaart waarom Mercedes sinds de start van de hegemonie van de Duitse renstal in 2014 ongenaakbaar is in Spanje. Op één jaar na, in 2016. Beide Mercedessen crashten toen in de eerste ronde. Wat volgde was Nederlandse én mondiale autosporthistorie. De 18-jarige Verstappen reed in zijn allereerste race voor Red Bull naar zijn eerste overwinning.

Honderdste race

Zondag startte Verstappen op hetzelfde asfalt zijn honderdste race in dienst van het topteam. De mijlpaal onderstreepte de groei die zowel hijzelf als zijn team heeft doorgemaakt in vijf jaar. Bij zijn eerste racezege was hij de soms nog druistige racetiener die debuteerde voor een team dat worstelde met het spelen van een bijrol na vier titels op rij.

Afgelopen weekeinde reisde Verstappen naar Barcelona als de man die samen met zevenvoudig kampioen Hamilton de dienst uitmaakt in de koningsklasse van de racerij. Hij beschikt over een auto die elk jaar wereldtitelwaardiger wordt. Vorig seizoen was Hamilton nog ruim zeven tiende van een seconde sneller in de kwalificatie in Barcelona. Zaterdag waren daar nog 34 duizendsten van over.

Het was net niet genoeg, bleek ook in de race. Vooraf wist Verstappen dat de 600 meter naar de eerste bocht cruciaal was. Als Hamilton hem voorbleef, werd het lastig hem daarna nog in te halen. De twee vertrokken nagenoeg gelijktijdig van hun plek en reden op zo’n vijftig meter voor de bocht naast elkaar, met Verstappen aan de binnenkant. Verstappen won het spelletje blufpoker door als laatste te remmen en verdiende zo de leiding, Hamilton week uit om een crash te voorkomen.

Verstappen ligt hier nog voor Hamilton. Beeld AFP

In de ruim twintig ronden daarna lukte het Verstappen alleen niet om weg te rijden van Hamilton. Na de eerste pitstops, waarbij Verstappen en Hamilton naar de hardere, gele banden wisselden, was de Mercedes overduidelijk sneller. Tegelijk kreeg Verstappen te horen dat hij op datzelfde rubber de race moest uitrijden, dus ook nog eens enigszins voorzichtig moest racen.

Daarmee had Mercedes plots een boek vol strategieën in de hand om Verstappen van de leiding te beroven. Hamiltons teamgenoot Bottas reed achter de titelconcurrenten namelijk nog in kansrijke positie, waardoor het team op twee paarden kon inzetten. Dat gold niet voor Red Bull. Verstappen stond er alleen voor, omdat zijn teamgenoot Pérez door een slechte kwalificatie ver achter hem reed.

Net als in Hongarije

De situatie was vergelijkbaar met de GP van Hongarije in 2019, waar Verstappen voor het eerst in zijn F1-loopbaan vanaf de eerste plek vertrok. Maar wel moederziel alleen, met twee Mercedessen achter hem die hem via een uitgekiende strategie uiteindelijk versloegen. ‘Dit kan zomaar weer Hongarije worden’, zei Verstappens racetechnicus al onheilspellend over de boordradio tegen hem toen Hamilton met nog zo’n twintig ronden te gaan stopte voor versere, snelle banden.

Verstappen had die luxe niet, omdat Bottas dan de leiding zou krijgen. Dus was het voor Verstappen aftellen naar het onvermijdelijke. Zes rondjes voor de finish achterhaalde Hamilton de Nederlander en passeerde hij hem direct op simpele wijze. Zo verloor Verstappen een race die hij 54 van 66 ronden leidde. In de WK-stand zag hij Hamilton wegkruipen. Het verschil tussen de twee liep op tot veertien punten.

‘Ik heb er alles aan gedaan. Maar op de een of andere manier zijn we langzamer en slijten onze banden ook nog eens sneller’, zei Verstappen na de race voor de camera van Ziggo Sport. Zijn teambaas Christian Horner dacht niet dat een andere strategie zijn coureur wel de zege had opgeleverd. ‘Het is nu zaak weer terug te gaan naar de fabriek en meer snelheid te vinden om Mercedes weer te achterhalen’, zei Horner in een persbericht. Tot dat moment draait het voor Verstappen vooral om het bijhouden van Hamilton voordat hij weer kan denken aan aanvallen.