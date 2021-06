Verstappen valt uit door klapband, maar blijft de leider omdat concurrent Hamilton zelf in de fout gaat

Verstappen uit zijn frustratie op zijn geklapte band. Beeld REUTERS

Verstappen reed op zo’n vijf ronden van de finish onbedreigd aan de leiding, tot zijn auto vanuit het niets zijn auto begon te glibberen op het lange, rechte stuk van ruim 2 kilometer. Zijn linker achterband was lek. Daarna was er geen houden meer aan: Verstappen verloor de controle over het stuur met ruim 300 kilometer per uur. Hij crashte tegen de muur en kon kort daarna zijn auto zonder kleerscheuren verlaten.

Verstappens uitvalbeurt in Bakoe leek toen een hele dure te worden in de strijd om de wereldtitel met zevenvoudig kampioen Hamilton. In plaats van het uitbouwen van zijn voorsprong in de WK-stand dreigde de Nederlander de leiding aan Hamilton op diezelfde ranglijst te verliezen.

Verstappen besefte dat meteen. Hij liep met gebogen hoofd terug naar zijn teamgarage, nadat hij met zijn vuist had geslagen op een vangrail en al een trap had gegeven tegen zijn lege band.

Grip

Verstappen kwam in de dertiende ronde aan de leiding op het stratencircuit in Bakoe, nadat hij van de derde plek was vertrokken. Hij domineerde vervolgens de wedstrijd. Hamilton kon hem, en ook Verstappens teamgenoot Pérez, geen moment aanvallen. De Brit reed nagenoeg de gehele wedstrijd achter de Red Bulls en klonk over de boordradio vanuit zijn Mercedes zo af en toe moedeloos. ‘Zij hebben zoveel meer grip aan de achterkant’, zei hij.

Bij Verstappen was het tot zijn klapband vooral kalm over de boordradio. Zo af en toe poogde zijn technicus hem scherp te houden, omdat op de listige baan in Azerbeidzjan ieder moment iets kan gebeuren.

Voorbode voor zijn uitvallen bleek achteraf de spontaan ontploffende linker achterband van Aston Martin-coureur Lance Stroll na ongeveer de helft van de race, op hetzelfde rechte stuk waar later Verstappen zijn klapband kreeg. Verstappens teambaas Christian Horner dacht daarom na de uitvalbeurt van Verstappen meteen aan een probleem in het rubber van bandenleverancier Pirelli.

Te gretig

Na Verstappens uitvalbeurt lag de wedstrijd ruim een half uur stil. Vervolgens besloot de wedstrijdleiding tot een herstart, met Verstappens teamgenoot Pérez op de eerste plek en Hamilton direct achter hem op de tweede plek.

Hamilton moest simpelweg foutloos blijven in de laatste twee ronden van de race om Verstappen een enorme dreun uit te delen in de titelstrijd. Dat lukte de Brit niet. Direct na de herstart poogde hij Pérez van de leiding te beroven, maar dat deed hij te gretig waardoor hij doorschoot in een bocht. Hamilton finishte daardoor buiten de punten en Pérez won de race. Zo kon er bij Red Bull toch nog een feestje gevierd worden.