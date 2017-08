Verstappen valt in thuisrace voor zesde keer dit seizoen uit: 'Ik houd dit niet lang meer vol'

En dat is niet de eerste keer dit seizoen. In Oostenrijk en Spanje, twee races waar ook duizenden Nederlanders op de tribunes zaten, was het al in de eerste bocht einde race voor Verstappen.



Verstappen reageerde voor de camera van Ziggo Sport ruim een half uur na zijn uitvallen met chagrijn in zijn lijf op weer een nieuwe uitvalbeurt. 'Het is gewoon een drama. Ik ben enorm teleurgesteld. Voor mezelf, maar ook voor mijn fans. Zij kopen een duur ticket en dan val je na acht ronden al uit.



'Dan kun je wel zeggen: je hebt af en toe geluk nodig, maar dit mag niet gebeuren bij een topteam. Dit is gewoon slecht. Nu gaan we naar Monza, maar dat wordt ook weer helemaal niks.' Op de vraag hoe lang de Nederlander dit nog volhoudt, antwoordde hij helder: 'Niet lang'.