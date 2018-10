Verstappen tweede in Austin na inhaalrace

Max Verstappen heeft weer eens een sensationele prestatie geleverd in de Formule 1. De Nederlander bekroonde een inhaalrace in de Grand Prix van de Verenigde Staten met de tweede plaats. Hij was gestart vanaf de achttiende plaats.

Max Verstappen in Austin. Beeld AFP

De coureur van Red Bull moest alleen Kimi Räikkönen voor zich dulden De Fin boekte op het Circuit of the Americas in Austin zijn eerste overwinning in een grand prix sinds Australië 2013 en ook zijn eerste voor Ferrari sinds zijn terugkeer bij de Italiaanse renstal in 2014.

Lewis Hamilton eindigde als derde in een race die een enerverend slot kende, waarbij Verstappen zijn tweede plaats met hand en tand verdedigde. De derde plek was niet voldoende voor Hamilton om zijn vijfde wereldtitel al te veroveren, want de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari hield met de vierde plaats de titelstrijd nog even in leven.