Verstappen superieur in kwalificatie op Spa-Francorchamps, start race wel in achterhoede

Max Verstappen tijdens de kwalificatie. Beeld AFP

Verstappen domineerde zaterdag de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Hij greep zo zijn vierde pole van het seizoen. Toch wacht Verstappen zondag een inhaalrace; vanwege een motorwissel start hij vanaf de vijftiende plek.

Straffenfeest

Vooraf was al duidelijk dat de uitslag van de kwalificatie geenszins zou overeenkomen met de daadwerkelijke startopstelling. Zeven coureurs, onder wie Verstappen, besloten in België motoren te wisselen in ruil voor een straf.

Formule 1-motoren zijn in het regelboek opgedeeld in zeven onderdelen. Van de meeste onderdelen mogen de teams er drie straffeloos gebruiken. Daarna volgen zogenoemde gridstraffen voor elk onderdeel dat te vaak wordt vervangen, waardoor een coureur plekken wordt teruggezet in de startopstelling.

Vrijdag werd bekend dat Verstappen in België straffen zou krijgen voor het te vaak vervangen van liefst vier motoronderdelen, waarmee voor het weekeinde al duidelijk was dat de WK-leider de race op zondag in de achterhoede zou starten.

Inhalen

Het was een bewuste keuze van zijn team Red Bull. Op de snelle Ardennenbaan is het traditiegetrouw goed mogelijk om in te halen. Verstappen heeft zo de kans in de race een en ander goed te maken. Daar komt bij dat zijn auto het gehele seizoen al goed presteert op circuits waar de gemiddelde snelheid hoog is, zoals op Spa-Francorchamps.

De pijn van zijn straf werd verder verzacht door het besluit van Ferrari om de motor van Charles Leclerc te vervangen en de nummer twee in de WK-stand dus eveneens met een gridstraf op te zadelen.

Superieur

In de kwalificatie draaide het voor Verstappen daarom voornamelijk om sneller zijn dan Leclerc. Dan zou hij in ieder geval voor zijn rivaal starten. Dat lukte hem probleemloos. In de trainingen oogden de twee Red Bulls al superieur in de Ardennen en in de kwalificatie bleek dat andermaal het geval, met Verstappen als klasse apart.

In het laatste kwalificatiedeel was Verstappen in zijn eerste ronde meteen al ruim zes tiende van een seconde sneller dan de rest en bijna een seconde rapper dan Leclerc. Verstappen geloofde het daarna wel en reed niet eens meer een tweede ronde, wetende dat niemand meer aan zijn tijd kon tippen.

Na de kwalificatie sprak Verstappen vol lof over zijn auto, die hem het gehele weekeinde al uitermate goed bevalt. Het was 'een van de beste' kwalificaties van het jaar, zei hij in de persconferentie. Op papier lijkt winnen van de race vanaf de vijftiende plek lastig. Maar Ferrari-coureur Sainz, die dankzij Verstappens straf vanaf de eerste plek begint, dacht dat de Nederlander wel degelijk een kanshebber was voor de overwinning.

Verstappen zelf oogde ook optimistisch: ‘We moeten naar voren zien te komen, maar in deze auto zou het zonde zijn om straks niet op het podium te staan.’