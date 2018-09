Verstappen stuift na een uitgekiende pitstop naar tweede plek

Met een Renault-motor vol gebreken reed Max Verstappen zondag knap naar de tweede plaats bij de GP van Singapore. Samen met zijn tweede plaats in Frankrijk en zege in Oostenrijk was het zijn beste prestatie van het seizoen. Hij moest er alleen wel volop voor improviseren.

Louis Hamilton van Mercedes (midden) poseert na het winnen van de Grand Prix van Singapore met Max Verstappen van Red Bull Racing (links) en Sebastian Vettel van Ferrari (rechts). Foto AP

Verstappens team Red Bull had de gok genomen door in Singapore te rijden met de nieuwste versie van de Renault-motor, de zogenoemde C-spec. Die motor had weliswaar meer vermogen, maar bevatte volgens Renault nog te veel eigenaardigheden waardoor onder meer het eigen fabrieksteam het nog niet aandurfde met de geüpdatete krachtbonnen te racen.

Tijdens de eerste vrije trainingen in Singapore merkte Verstappen al dat er van alles mis was met zijn motor. Zo schoot hij bij het schakelen op onverwachte momenten in de ‘valse neutraal’, te vergelijken met een fietsketting die bij het schakelen over een versleten tandwiel schiet.

Tijdens het schakelen viel daardoor af en toe het vermogen weg. Het maakte zijn auto lastig te besturen. Gedurende het weekeinde nam de frustratie bij hem toe toen het de Renault-monteurs maar niet lukte een oplossing te vinden.

Wispelturige krachtbron

Hij keek al maanden uit naar de race op het bochtige, trage Marina Bay Street Circuit, de 75ste race van zijn F1-loopbaan. Op papier had hij er de laatste kans van dit seizoen om op eigen kracht te strijden voor de zege. Die mogelijkheid zag hij vervliegen door zijn wispelturige krachtbron.

Max Verstappen tevreden met zijn tweede plek na de Grand Prix van Singapore. Foto EPA

Bij het uitrijden van de pitstraat voor zijn eerste kwalificatieronde zaterdag ‘kopte’ hij naar eigen zeggen met zijn helm bijna het stuur, zo erg haperde zijn motor. Naarmate de kwalificatie vorderde, lukte het hem door iets anders te schakelen steeds beter het horten en stoten onder controle te krijgen.

In het derde, beslissende kwalificatiegedeelte reed hij voor het eerst probleemloos rond. Het leidde meteen tot een fabelachtige ronde. De 1:36.334 die Verstappen klokte zou door cijferfeti­sjisten voor de kwalificatie blind zijn aangemerkt als de polepositiontijd, waarmee de Nederlander de jongste ooit op de eerste startplek bij een Formule 1-race was geworden.

Waar de theorie geen rekening mee houdt, is dat Verstappen in hetzelfde F1-tijdperk rijdt als kwalificatiegrootheid Lewis Hamilton. De Brit stond al een recordaantal van 79 keer op ‘pole’. Hij reed zaterdag, geholpen door het extra vermogen in zijn Mercedes-motor, een nog snellere ronde dan Verstappen. ‘Dit voelde als een van mijn beste ronden ooit’, zei een dolblije Hamilton na zijn nagenoeg perfecte rondje.

Beste kwalificatie

Verstappen was net zo tevreden en noemde het zijn ‘beste kwalificatie tot nu toe’ in de Formule 1. Zijn tweede tijd leverde hem de beste startplek van het seizoen op. Met uitzicht op meer tijdens de race. Hij startte tussen titelrivalen Hamilton en Sebastian Vettel. Misschien kon hij profiteren van de strijd tussen de twee. Even was het gesputter van zijn Renault-motor vergeten.

Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Singapore. Foto AFP

Tot de eerste raceronde op zondag, toen Force India-coureur Esteban Ocon crashte en de safetycar op de baan kwam. Achter de trage neutralisatieauto kreeg Verstappen weer last van zijn schakelprobleem. Vooral in de lagere versnellingen. Hij moest volop improviseren om niet uit te vallen.

‘Elke keer als we langs de plek van de crash kwamen in de één viel de motor bijna uit. Door vol gas te geven en met de rem erop te rijden probeerde ik de toeren maar hoog te houden’, zei hij voor de camera van Ziggo Sport.

Hij was opgelucht toen de safetycar na vier ronden de baan verliet. ‘Maar het sloeg natuurlijk nergens op. De eerste keer viel ik zelfs bijna stil. Ik moest snel een versnelling vinden en gelukkig lukte dat, anders konden die anderen me gewoon inhalen.’

Verstappen reed toen al derde, omdat Sebastian Vettel hem in zijn snellere Ferrari vlak voor de crash van Ocon had ingehaald.

De Duitser moest wel aanvallend rijden, omdat hij nog maar vijf races heeft om het gat met WK-leider Hamilton te dichten.

Het maakt Ferrari steeds wanhopiger, zo ervoer Verstappen. Hij kreeg zijn tweede plek in ronde achttien terug toen een alles-of-niets-strategie van Vettel mislukte en hij dankzij een uitgekiende pitstop nipt voor Vettel weer het circuit opkwam.

In de weinig opwindende veertig ronden daarna reed hij achter racewinnaar Hamilton naar de finish. ‘Gelukkig was de auto en strategie wel goed’, zei Verstappen lachend.