Verstappen sterkste in shoot-out met Hamilton in Texas, verdubbelt voorsprong in WK-stand

Max Verstappen tijdens de race in Austin. Beeld REUTERS

Het was een lange shoot-out tussen Verstappen en Hamilton in Texas, die meteen begon bij de start. De titelrivalen stonden op de eerste startrij, met Verstappen op de eerste plek dankzij een magistraal kwalificatierondje op zaterdag. Binnen vijf seconden was hij dat voordeel al kwijt, omdat Hamilton een fractie sneller zijn gaspedaal intrapte.

Voor de race zei Verstappens vader Jos voor de camera van Ziggo Sport al dat zijn zoon vooral rustig moest blijven, ongeacht wat er de komende 56 ronden zou gebeuren. Dat had Verstappen in zijn oren geknoopt. De Nederlander nam zijn verlies en reed tien ronden geduldig achter Hamilton, om daarna plots een pitstop te maken voor nieuwe banden. Hamilton besloot door te rijden. In de tussentijd maakte Verstappen veel tijd goed op de Brit.

Pitstop

Toen Hamilton vier ronden later alsnog stopte, kwam hij zes seconden achter Verstappen weer het circuit op. Hij had alleen wel versere banden, wat met name zo’n twintig ronden later goed te zien was. Hamilton naderde Verstappen tot op iets meer dan twee seconden, waarna de Nederlander besloot weer als eerste een pitstop te maken.

Zo kwam Hamilton weer aan de leiding. Na Verstappens stop reed Hamilton nog acht rondjes door, om na zijn eigen pitstop zo’n acht seconden achter Verstappen het asfalt op te komen. Daarna was Hamiltons missie duidelijk: in de nog resterende twintig ronden dat gat dichtrijden, met in zijn achterhoofd dat hij de frissere, dus snellere, banden had. Verstappen wist dat ook en spaarde daarom zijn rubber enigszins, met als gevolg langzamere rondetijden.

In de laatste ronden moest blijken wie het hoofd het koelst had gehouden. Dat bleek dus Verstappen. Hamilton kwam nog tot op minder dan een seconde van Verstappen, maar kon geen serieuze aanval meer plaatsen. Verstappen zette zo een belangrijke stap richting de wereldtitel op de baan waar Hamilton normaliter heerst. Daar komt bij dat de komende twee races, in Mexico en Brazilië, op circuits zijn waar Verstappen al vaker excelleerde.