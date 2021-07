Verstappen start zondag op zijn thuiscircuit in Oostenrijk vanaf poleposition

Max Verstappen op het circuit in Oostenrijk. Beeld AFP

Verstappen moest er alleen wel harder voor werken dan exact een week geleden op hetzelfde circuit. McLaren-coureur Lando Norris kwam verrassend dicht in de buurt van Verstappens ‘pole’-tijd (1:03.720). Het verschil tussen de twee was een minieme 0.048 seconde.

Net als vorige week bezit Verstappen wederom de snelste auto op het thuiscircuit van zijn team. Dat er toch een auto van een andere renstal hem zo serieus kon bedreigen in de kwalificatie maakte hem daarom niet tevreden.

De blijdschap die hij een week geleden nog toonde over de boordradio na de kwalificatie had zaterdag na het veroveren van zijn zevende poleposition plaatsgemaakt voor ingehouden woede. Verstappen was er niet blij mee dat hij als eerste naar buiten werd gestuurd door zijn team voor het laatste, belangrijke kwalificatierondje.

‘We zullen dit nooit meer zo doen’, zei hij, om vervolgens aan te geven bij zijn team dat ‘we het later wel bespreken’. Voor de camera van Ziggo Sport liet Verstappen weten altijd te streven naar perfectie. ‘Maar dat was in het derde kwalificatiegedeelte totaal niet aan de orde.’

Het toont hoe serieus Verstappen bezig is met de titelstrijd en zijn team ieder moment scherp poogt te houden. Ook als de prestatie niet beter kan. Want in de Formule 1 kan de kleinste misrekening grote gevolgen hebben.

Met oog op die titelstrijd ziet het er wel florissant uit voor Verstappen, zondag. Zijn belangrijkste titelrivaal Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vierde startplek. Daar komt bij dat Verstappens teamgenoot Sergio Pérez ook nog eens voor de zevenvoudig kampioen start. De Mexicaan kan in de race zo de perfecte buffer spelen tussen Verstappen en Hamilton.