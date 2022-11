Verstappen start vooraan in Abu Dhabi, en kan zo de vieze smaak van Brazilië wat wegspoelen

Verstappen na afloop van de kwalificatie in Abu Dhabi. Beeld ANP / EPA

De Nederlander reed als enige onder de 1:24.00 en greep zo zijn twintigste poleposition in zijn carrière.

In de kwalificatie bleek wat in de trainingen al ontlook: Verstappens RB18 bleek perfect afgestemd op de baan in de Verenigde Arabische Emiraten. Op de lange rechte stukken profiteerde hij optimaal van zijn surplus aan topsnelheid en de snelle, ruime bochten haalden amper het tempo uit zijn ritme. Het kwam in het derde kwalificatiedeel samen, waarin Verstappen ongenaakbaar was.

Negatieve teneur

En passant spoelde hij zo ook wat van de negatieve teneur weg die rond zijn team hing na de vorige GP in Brazilië. Met een slipstream hielp hij zijn teamgenoot Pérez aan de tweede startplek in Abu Dhabi, waardoor de Mexicaan een goede kans heeft om de tweede plek in de WK-stand veilig te stellen.

Zo toonden de twee aan prima te kunnen samenwerken op een moment dat juist de teamdynamiek onder een vergrootglas lag. Reden daarvoor was de weigering van Verstap pen om in Brazilië in het slot van de race zijn zesde plek op te geven aan Pérez, die achter hem reed. Het leidde tot een minicrisis bij Red Bull. Na de race moesten de coureurs via een spoedoverleg tot bedaren worden gebracht.

Verstappen had vooraf al gezegd dat hij niet van zins was van plek te wisselen met Pérez vanwege een voorval eerder in het seizoen, waarop hij verder niet wilde ingaan. Pérez was op zijn beurt ziedend, omdat hij meerdere keren Verstappen opzichtig juist wel had geholpen. Ondertussen wil de renstal dolgraag dat Pérez als tweede eindigt in de WK-stand; niet eerder eindigden Red Bull-coureurs als eerste en tweede in het kampioenschap.

Woedende Mexicanen

Het publieke gekibbel leidde tot flinke imagoschade, vooral voor Verstappen. De Nederlander kreeg op sociale media te maken met voornamelijk woedende Mexicanen, die ook zijn familie bejegenden. Red Bull gaf daarom voor het weekeinde in Abu Dhabi een zeldzame persverklaring af, waarin het team ferm afstand nam van de ‘compleet onacceptabele’ teneur op sociale media. Ook zei het team dat het Verstappen had overvallen met het verzoek op Interlagos, waardoor hij voor het blok werd gezet.

Het voorval haalde wat glans weg van het blinkende seizoen van Verstappen en Red Bull. In Abu Dhabi krijgen Verstappen en Pérez zondag de kans dat weer weg te spoelen.

Zo kan Verstappen het recordaantal zeges in één F1-seizoen nog scherper stellen, op vijftien. En Pérez hoeft enkel voor Ferrari-coureur Leclerc te finishen om de tweede plek in de WK-stand veilig te stellen. De kwalificatie hintte er in ieder geval op dat Red Bull beide zaken binnen handbereik heeft als de race loopt zoals verwacht. Die garantie is er alleen nooit in de Formule 1.