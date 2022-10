Verstappen start vanaf ‘pole’ in Mexico, waar hem gevecht met hongerige Mercedessen wacht

Max Verstappen Beeld REUTERS

Verstappen reed zijn beste ronden van het weekeinde op het moment dat hij ze het meeste nodig had; in het slot van de kwalificatie. Zijn twee ronden in het derde en laatste kwalificatiedeel waren achteraf allebei goed voor de eerste startplek. Hij was de enige coureur die een tijd onder de 1:18.00 wist neer te zetten. Daarmee was hij nipt sneller dan de twee opvallend rappe Mercedessen, die de grootste bedreiging zijn voor de wereldkampioen in de race.

In ijle lucht

Het is een van de eerste keren dit seizoen dat Mercedes in die positie zit. Het is niet gek dat dit juist in Mexico het geval is. De pikorde op het circuit in Mexico-Stad wijkt wel vaker af van de norm. Het Autódromo Hermanos Rodríguez ligt op ruim 2200 meter hoogte. In die ijle lucht werken de auto’s aanzienlijk anders dan op zeeniveau.

Omdat er een kwart minder zuurstof in de lucht zit, is bijvoorbeeld het verbrandingsproces binnen de motor minder efficiënt. Auto’s met superieure krachtbronnen hebben daar relatief meer last van dan teams die het sowieso al niet van veel vermogen moeten hebben. Dat heeft effect op de krachtsverschillen, weet Verstappen nog van eerdere races in Mexico. Hij won er drie keer eerder, onder meer omdat in die races Mercedes minder kon profiteren van de overvloed aan motorvermogen.

Daarnaast profiteren de auto’s die op de reguliere circuits worden afgeremd vanwege te veel luchtweerstand. Mercedes is dit jaar zo’n team. De renstal worstelt het hele jaar al met een auto die aerodynamisch allesbehalve optimaal is gebouwd. De ijle lucht maskeert die zwakten.

‘En zij hebben normaliter ook een goed tempo in de race, dus het zal close worden’, zei Verstappen al in het interview direct na de kwalificatie. Hij weet als geen ander dat zijn zesde ‘pole’ van het jaar allesbehalve een garantie is op de zege in Mexico.

Mexicaanse fans in het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Beeld AP

Cruciale eerste bocht

Zijn drie races in Mexico won hij allen van een lagere startpositie dan de eerste plek. Sterker: sinds 2017 is er in Mexico al geen race meer vanaf pole gewonnen. Dat heeft onder meer te maken met de ruim 800 meter die moet worden afgelegd van de eerste startplek naar de eerste bocht. Dat is het langste rechte stuk naar de eerste bocht op de kalender, waardoor de coureurs achter de ‘polesitter’ via bijvoorbeeld een slipstream de kans krijgen om een aanval te plaatsen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei voor de camera van Viaplay alvast dat zijn coureurs niet te huiverig moeten zijn om het gevecht aan te gaan. ‘Dus laten we zien wie als eerste zijn neus in die eerste bocht duwt. Dit gaat om winnen’, zei Wolff, wiens renstal dit seizoen nog zegeloos. ‘We hebben niets te verliezen’, voegde zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton daaraan toe.

Verstappen weet dus dat hij hoe dan ook hard hard zal moeten vechten voor zijn veertiende zege van het seizoen, waarmee hij het zegerecord dat hij nu nog deelt met de Duitsers Sebastian Vettel en Michael Schumacher in zijn eentje in handen krijgt.

Daar deinst hij niet voor terug, zei hij bij Viaplay. ‘Het zit hier sowieso allemaal een stuk dichter bij elkaar. Op de rechte stukken zit Mercedes er ook niet heel ver vanaf. Dus we moeten gewoon een goede start hebben. Het wordt een moeilijk verhaal in die eerste bocht. Maar dan moeten we maar wat later remmen’, zei hij met de nodige bravoure.