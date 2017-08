Verstappen start thuisrace vanaf plek vijf: 'Mijn ronde verdiende meer'

Te langzaam

'Daar had hij helemaal gelijk in', zei Verstappen een uur na de kwalificatie. 'Als er niks geks gebeurt, lukt dat niet. Daar zijn we gewoon te langzaam voor.' Hij haalt in de resterende negen races daarom zijn plezier maar uit andere zaken. Zo was hij zaterdag na de kwalificatie uitermate tevreden met zijn snelste ronde. Een rondje dat volgens hem 'meer dan de vijfde plaats' verdiende.



Het was een betere ronde dan die van vorig jaar, zei Verstappen, waarmee hij zich verrassend als tweede kwalificeerde voor de race. Na die ronde hoorde hij het gejuich van het publiek boven zijn motorgeluid uitkomen. Een bijzonder moment, vond hij. Dit jaar zag hij een fan in het derde kwalificatiegedeelte over het hek hangen. Verstappen: 'Hij wilde me enorm aanmoedigen. Zoiets vind ik mooi om te zien.'