Verstappen start Formule 1-seizoen met uitvalbeurt: ‘Dit is niet goed’

Verstappen valt uit tijdens de seizoenstart in Oostenrijk. Beeld Getty Images

Tien ronden lang koerste Max Verstappen in Oostenrijk zondag af op de voortvarende seizoenstart waar hij zo naar hunkerde. Misschien zou hij de dag wel afsluiten als eerste Nederlander ooit aan de leiding van het Formule 1-kampioenschap. Tot een softwareprobleem hem al het perspectief ontnam. Hortend en stotend stuurde hij zijn auto naar de pitstraat, om daar de eerste uitvaller van het jaar te worden.

Ongelukkiger kon Verstappen zijn seizoen niet beginnen. Want wat er ook zou gebeuren in Oostenrijk, hij wist één ding zeker: hij moest finishen. Door de coronapandemie zijn er al tien races geannuleerd of uitgesteld. Hoeveel races het seizoen in totaal zal tellen, weet niemand. Maar dat het er minder dan bijvoorbeeld de 21 van vorig jaar zullen zijn, staat vast.

Daardoor is elk WK-punt cruciaal in de titelstrijd. En Verstappen neemt dit jaar met niets minder genoegen dan die wereldtitel. Het is de laatste kans voor de 22-jarige coureur om de jongste wereldkampioen ooit te worden. Daarnaast had zowel hijzelf als zijn team het gevoel meer dan ooit klaar te zijn om het al zes seizoenen ongenaakbare Mercedes te onttronen.

Uit alles bleek afgelopen weekend de strijdbaarheid van Red Bull. Vrijdag, kort nadat de auto’s de eerste officiële meters van het jaar hadden gereden, protesteerde Verstappens team meteen tegen een stuurinnovatie van Mercedes. Daarmee kunnen de Duitsers tijdens het racen de stand van de banden aanpassen.

Het systeem werd na onderzoek van racefederatie FIA als legaal aangemerkt, waarna Verstappen zich zaterdag als derde voor de race kwalificeerde, achter de Mercedessen. Daarna volgde er een nieuw protest. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die zich als tweede had gekwalificeerd, zou onvoldoende hebben afgeremd toen zijn teamgenoot Bottas even van de baan was geschoten.

De wedstrijdleiding zag het eerst door de vingers, maar op basis van ‘aanvullend bewijs’ van Red Bull werd Hamilton zondagochtend alsnog drie plekken teruggezet in de startopstelling. Zo schoof Verstappen op naar de tweede startplek en zag hij zijn titelconcurrent opeens achter hem staan.

Verstappen knielt niet Voor de seizoenstart knielde zondag een meerderheid van de twintig coureurs op het asfalt, als statement tegen racisme. Max Verstappen was daar niet een van. ‘Ik ben zeer toegewijd aan gelijkheid en de strijd tegen racisme’, zo legde hij uit op Twitter. ‘Maar ik geloof ook dat iedereen op zijn eigen manier zich mag uiten, op een wijze die bij hem past.’ Naast Verstappen bleven nog vijf coureurs staan, onder wie Ferrari-rijder Charles Leclerc. De coureurs droegen bij de actie tegen racisme wel hetzelfde zwarte T-shirt met daarop de tekst ‘End Racism’. Wereldkampioen Lewis Hamilton, die zich sinds de dood van de Amerikaan George Floyd nadrukkelijk mengt in het debat over institutioneel racisme en discriminatie, had als enige een zwart shirt met daarop ‘Black Lives Matter’ aan. Vrijdagavond waren de coureurs het tijdens een vergadering niet eens geworden over of ze gezamenlijk zouden knielen of niet. Oranje-bondscoach Ronald Koeman was verbaasd dat er coureurs bleven staan. Vooral omdat de boodschap daardoor in zijn ogen minder krachtig werd, zei hij zondag bij de NOS. ‘Het is iets wat je met elkaar bespreekt. Dan verwacht je toch dat iedereen die daarbij is ook knielt’, aldus Koeman.

Het was op papier het ideale scenario voor zijn derde zege op rij in Oostenrijk. Zeker omdat Verstappen in tegenstelling tot de Mercedessen ook nog eens op andere, hardere banden was gestart en hij dus kon kiezen voor een andere pitstopstrategie.

Door alle scenario’s kon een streep toen zijn Red Bull opeens afremde en begon te haperen bij het ingaan van een nieuwe ronde. Zijn Honda-motor was mogelijk door een softwareprobleem in een soort veiligheidsmodus geschoten, waardoor hij in slakkengang en vloekend over het circuit reed.

In de pitstraat kon een nieuw stuur het euvel niet verhelpen, waarna Verstappen hoofdschuddend uit zijn auto stapte, krap een kwartier na de start van zijn seizoen. ‘We weten nog niet wat precies het probleem was, maar dat maakt ook niet uit’, zei hij teleurgesteld voor de camera van de Formule 1. ‘We zijn uitgevallen. Dat is het grootste probleem. Ik had hier minimaal een podium moeten scoren. Dit is gewoon niet goed.’

Lewis Hamilton knielt tijdens een actie tegen racisme. Verstappen bleef samen met vijf andere coureurs staan. Beeld AFP

Vanuit zijn teamgebouw zag hij hoe Mercedes-coureur Bottas uiteindelijk de chaotische race won, waarin nog eens acht auto’s uitvielen en McLaren-rijder Norris zijn eerste podiumplek scoorde (derde). Die kreeg Norris, nadat Hamilton een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor een touché met Verstappens teamgenoot Albon in het slot van de race. Zo finishte Hamilton als vierde in plaats van tweede, goed voor twaalf in plaats van achttien WK-punten.

Het kon de zure smaak van het weekeinde niet wegspoelen bij Verstappen. Ook omdat zaterdag in de kwalificatie bleek dat de Mercedessen nog aanzienlijk sneller waren. Het gat met Verstappen was iets meer dan een halve seconde. Dat is een aanzienlijk verschil op de relatief korte Red Bull Ring, die de Formule 1-auto’s in iets meer dan een minuut ronden. Over een week wacht alweer de volgende race, op hetzelfde circuit. De kans is klein dat de verhoudingen dan opeens anders zijn.

Al na één weekeinde in het seizoen weet Verstappen dat hij dit seizoen geen punt meer kan laten liggen. Zeker aangezien zijn belangrijkste titelconcurrent Lewis Hamilton heet. De 35-jarige zesvoudig wereldkampioen finishte al 34 races op rij in de punten en viel twee jaar geleden, toevallig ook in Oostenrijk, voor het laatst uit.