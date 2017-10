Verstappen start als vierde in Japan: 'Ik denk dat we te langzaam zijn voor Mercedes'

Dus was het zaterdag voor alle teams gissen als het ging om de daadwerkelijke pikorde. WK-leider Lewis Hamilton greep zaterdag op het circuit van Suzuka met overmacht de 71ste poleposition van zijn loopbaan. Hij was liefst een seconde sneller dan Verstappen. Gerust op een gemakkelijke zege zondag was de Brit alleen niet. In Maleisië had hij namelijk het gehele weekeinde problemen met zijn auto, die volgens hem werden veroorzaakt door de benauwende hitte op het circuit van Sepang.



Hitte die hem morgen in Japan ook kan dwarszitten. Maar Verstappen maakt zich geen illusies net als in Maleisië Hamilton op eigen kracht in te halen. 'We zijn te langzaam voor ze, denk ik. Een seconde is veel. Maar we zitten er in de race hopelijk wel wat dichterbij', zei hij zaterdag tegen het vallen van de Japanse avond in het teamonderkomen van Red Bull.