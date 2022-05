Verstappen staat na kwalificatie voor hels karwei om zege in Monaco te prolongeren: ‘Regen enige optie om iets te kunnen doen’

Verstappen tijdens de kwalificatie in Monaco. Beeld AFP

In de wetenschap dat er in Monaco al 25 jaar niet meer gewonnen is vanaf een lagere startpositie dan de derde plek, weet Verstappen (24) dat het zondag voor hem als WK-leider normaliter zal draaien om schadebeperking. Zijn titelrivaal Charles Leclerc heeft met poleposition namelijk een uitstekende kans op de zege én het heroveren van de WK-leiding gezien zijn minieme achterstand van zes punten.

Ritme

Verstappen had het gehele weekeinde al moeite die ene perfecte ronde te rijden die nodig is om vooraan te starten in Monaco. Alle trainingen eindigde hij op de vierde plek. Hij miste vooral voldoende grip aan de voorkant van zijn auto, zei hij na de kwalificatie tegen een select groepje Nederlandse journalisten. ‘En hier in Monaco is het heel belangrijk dat die auto heel snel draait, maar dat had ik niet. Dan verlies je heel veel tijd’, legde hij uit.

Leclerc en ook zijn teamgenoot Sergio Pérez worstelden minder met die problemen en vonden zo aanzienlijk gemakkelijker het ritme in de smalle straten. Juist dat ritme is in Monaco cruciaal om in het laatste, beslissende deel van de kwalificatie de bolide voluit en met zelfvertrouwen op centimeters langs de muren te sturen. Dat vertrouwen miste Verstappen. In het tweede kwalificatiegedeelte klonk hij al gelaten over de boordradio, toen hem werd gevraagd hoeveel benzine hij nog aan boord wilde hebben. ‘Ik weet het niet’, zei hij. ‘Ik heb gewoon geen grip bij het remmen.’

In zijn allerlaatste ronde leek Verstappen nog wel op een hogere startplek af te koersen, tot zijn teamgenoot Pérez plots crashte vlak voor het ingaan van de tunnel. Ferrari-coureur Sainz reed daarna achterop de Red Bull. Daarmee was de weg geblokkeerd, waarmee de kwalificatie eindigde. Verstappen moest zijn auto stilzetten achter de gecrashte auto's.

Hij had daarna even flink gevloekt, erkende hij. Verstappen: ‘Ik was de hele kwalificatie aan het toewerken naar die tweede plek. Voor de laatste run had ik ook een andere strategie gekozen en dat voelde wel goed aan. Alleen toen stonden daar opeens dus twee auto's. Dat is balen en is ook de chaos van Monaco.’

Contrast

Zo ging er in zijn woonplaats vooral niets zoals Verstappen wilde. Het was een contrast met een jaar geleden, toen juist alles wel voor hem klopte op precies het goede moment. Hij was in de kwalificatie op weg naar de poleposition, tot Ferrari-coureur Leclerc crashte. Hij kon zijn snelle ronde daardoor niet afmaken, waardoor Leclerc officieel ‘pole’ greep. Maar omdat de de auto van de Monegask niet tijdig gerepareerd kon worden voor de race startte Verstappen alsnog vooraan. Hij won vervolgens de GP probleemloos.

Het onderstreept: de kwalificatie is in Monaco met afstand het belangrijkste moment van het weekeinde. Het is nagenoeg onmogelijk om in te halen met de brede auto’s in de straten die nog net zo smal zijn als bij de eerste editie in 1950. Leclerc heeft op zijn beurt dus een grote kans om als eerste Monegask de GP van Monaco te winnen. Daar komt bij dat hij zondag ook nog eens de rugdekking heeft van zijn teamgenoot Sainz, die vanaf de tweede plek vertrekt.

Verstappen rekende er al op dat de Ferrari's snel zouden zijn in Monaco. ‘Je zag in de trainingen op beelden vanuit hun auto's al dat ze nog wel wat marge hadden en als je ziet hoe die auto instuurt, had ik wel verwacht dat ze hier goed zouden gaan’, zei hij. Verder heeft Red Bull op het relatief trage circuit niet het voordeel van de hoge topsnelheid die het op andere plekken heeft. ‘Dus dit is ook niet iets verontrustends ofzo’, stelde Verstappen. ‘Maar ik wil dan wel graag tweede staan.’

Enige strohalm voor hem zou het weer kunnen zijn. Meteorologen hebben regen voorspeld. Het is alleen onduidelijk of het voldoende zal zijn om de race te ontregelen. Verstappen maakte er geen geheim van dat hij in ieder geval hoopt op kletsnat asfalt. ‘Want dat zal de enige optie zijn om iets te kunnen doen.’