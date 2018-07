Verstappen spint van de baan in Groot-Brittannië, maar zijn trage auto blijft het belangrijkste verhaal

Max Verstappen viel zondag zes ronden voor het einde uit in de GP van Groot-Brittannië. Een tegenvaller, na een serie van drie podiumplaatsen in de Formule 1. En de bevestiging dat hij met Red Bull nog altijd geen bedreiging vormt voor Mercedes en Ferrari.

Verstappen spint door een falend elektronisch remsysteem van de baan op het legendarische parcours van Silverstone. Foto AFP

Het zoemde vorige week rond. Max Verstappen bleek na zijn overwinning in Oostenrijk in de laatste drie races de meeste punten te hebben gescoord, op circuits waar hem weinig kansen waren toegedicht. Zou hij dit seizoen dan toch nog kunnen strijden om de wereldtitel? Zondag kwam in Engeland andermaal het besef: op eigen kracht gaat het hem niet lukken.

Blauwe bolides in niemandsland

De 20-jarige Nederlander viel bij de GP van Groot-Brittannië zes ronden voor de finish uit door problemen met zijn elektronisch remsysteem. Het was alleen niet het verhaal van zijn race. Dat was het beeld dat een ronde voor zijn uitvalbeurt te zien was: een kopgroep met vier strijdende rode en zilveren auto’s en zo’n honderd meter daarachter twee blauwe bolides in niemandsland.

Een betere afspiegeling van de huidige krachtsverhoudingen in de top van de Formule 1 was er niet. Het gat tussen Verstappens team Red Bull en de andere twee topteams, Mercedes en Ferrari, is te groot. Ook al koerste Verstappen op het circuit van Silverstone ruim een halve race af op zijn vierde podiumplek in vijf weken.

Verstappen op het parcours van Silverstone, voor zijn ploegmaat Daniel Ricciardo. Foto EPA

Na de start tikte de Ferrari van Kimi Räikkönen tegen de achterkant van de Mercedes van Lewis Hamilton. Hamilton spinde en viel terug naar de laatste plek. Verstappen profiteerde van de chaos en rukte op naar de derde plaats. Op een knappe inhaalrace van Hamilton na - de Brit reed binnen elf ronden alweer op de zesde positie - gebeurde er daarna praktisch niets.

Tot Sauber-coureur Ericsson vijftien ronden voor de finish zijn auto in de muur boorde. De safetycar neutraliseerde de wedstrijd, waardoor de tijdverschillen tussen de auto’s verdwenen. In de sprintrace die daarop volgde, bleek Verstappen kansloos tegenover het surplus aan vermogen in de Mercedessen en Ferrari’s.

Een andere klasse

‘We waren hier superlangzaam op rechte stuk, het was een drama’, zei een zichtbaar balende Verstappen na de race voor de camera van Ziggo Sport. ‘Het is enorm frustrerend hoeveel wij op rechte stukken tekortkomen. Alsof we in een andere klasse rijden.’

Hamilton knokte zich nog terug naar de tweede plaats, achter racewinnaar Sebastian Vettel (Ferrari). De twee viervoudig wereldkampioenen hebben op de WK-ranglijst na tien races een gat van tientallen punten geslagen met de rest. Zij zullen in de nog resterende elf races uitmaken wie als eerste de vijf titels van de Argentijnse racelegende Fangio evenaart.

De Duitser Sebastian Vettel pakte op Silverstone de overwinning. Foto EPA

WK-leider Vettel en Hamilton zijn momenteel simpelweg de beste coureurs in de snelste auto’s. Het is een gegeven waar Verstappen maar al te goed van op de hoogte is. Hij was vorige week de eerste om al het optimisme rond zijn persoon vanwege de drie opeenvolgende podiumplaatsen te temperen.

Ja, de resultaten waren na een beroerde seizoenstart weer goed, maar aan zijn situatie zelf was weinig veranderd. Zijn auto is niet snel genoeg. Zeker niet op circuits waar motorvermogen belangrijk is, zoals zondag op het snelle Silverstone (gemiddelde rondesnelheid: 240 kilometer per uur).

Voor succes in de tweede helft van het seizoen komt het voor Verstappen neer op drie zaken: toeslaan als Ferrari en Mercedes steken laten vallen. Hopen op regenraces waarin de verschillen tussen auto’s worden genivelleerd. En zich verheugen op de tragere circuits in Hongarije en Singapore, waar hij minder nadeel heeft van het gebrek aan pk’s.