Verstappen soeverein in Monaco na hectische regenrace: ‘Leuk was het wel’

Verstappen in de bocht tijdens de Grote Prijs van Monaco. Beeld ANP

Dat gebeurde na een race die op tweederde ‘opeens hectisch’ werd, zei Verstappen, doordat het ging regenen. ‘Dit was het echte Monaco’, jubelde Verstappen in de boordradio na de zwart-wit geblokte vlag. ‘Het is lastig racen in de regen, maar leuk was het wel.’

Langs de baan was goed te zien dat er verschillen zijn in rijvaardigheid tussen de twintig Formule 1-coureurs zodra het asfalt glad wordt door de regen. Niet iedereen is even bedreven in het op koers houden van een Formule 1-auto. De tweevoudig kampioenen Verstappen en Alonso van Aston Martin en Mercedes-rijder Lewis Hamilton, in bezit van zeven titels, weten bijna stoïcijns een eigen, iets lager, tempo vast te houden. ‘Je moet met heel veel gevoel remmen’, legde Alonso uit.

Hun teamgenoten Sergio Pérez, Lance Stroll en George Russell gaan onder gladde omstandigheden juist onzeker schutteren. Zeker: de drie kampioenen schuiven ook wel eens metertje zijwaarts door een bocht, maar houden daarbij de controle en lopen geen ernstige schade op. Dat contrasteerde zichtbaar met het slingeren en uit de bocht vliegen van hun collega’s in dezelfde auto’s.

Typisch Monaco

Uiteindelijk liet Verstappen voor de 39ste keer in zijn carrière het Wilhelmus en Land der Berge, Land am Strome, het Oostenrijkse volkslied , klinken – Red Bull rijdt op een Oostenrijkse licentie. ‘Ik had als kleine jongen nooit gedacht dat ik dat ooit zou bereiken.’

Verstappen en zijn team moesten enigszins gokken om de juiste strategie te vinden. Noodgedwongen moest hij langer op zijn banden doorrijden dan de bedoeling was, want onduidelijk was of de regen zou doorzetten. Dat vergt een andere bandenkeuze dan wanneer een paar druppels meteen opdrogen op het warme asfalt. ‘Maar het bleek enorm glad en ik moest zelf op de ‘inters’ (tussen profielloze- en regenbanden in, red.) hard werken om de auto onder controle te houden. Ik heb een paar keer de vangrail aangetikt – typisch Monaco.’

Verstappen was zondag voor het eerst in zijn carrière in Monaco vanaf de eerste startplek vertrokken. Zo’n ‘eerste keer’ past tot nu toe in zijn opmerkelijk succesvolle seizoen dat dit jaar in het prinsdom toe was aan de zesde race. De seizoensopening was in maart in Bahrein waar hij na negen vergeefse pogingen, dit jaar voor het eerst won. De Grand Prix van Melbourne reed hij voor de zevende maal. Verstappen startte daar dit seizoen voor het eerst op pole én hij boekte er zijn eerste zege.

Broodje Red Bull

Het was in Monaco dan weer de tweede Red Bull-sandwich – dixit teambaas Christian Horner – van het jaar: een Red Bull helemaal vooraan en achteraan de startgrid. Net als in Melbourne startte de teamgenoot van ‘polesitter’ Verstappen, Sergio ‘Checo’ Pérez, ook in de Grand Prix de Monaco, als 20ste. De Mexicaan dankte die startplek aan een fout in de kwalificatie van zaterdag waarvoor hij zich uitgebreid verontschuldigde bij zijn monteurs.

Hetzelfde overkwam Verstappen in 2018. Maar gestart van plek 20 wist hij toch nog 2 punten te scoren door te finishen als negende. Inhalen, ook als het riskant is, vindt de Nederlander leuk: in Saoedi-Arabië startte Verstappen dit seizoen als vijftiende en eindigde als tweede en Miami won hij na te zijn gestart als negende.

Pérez heeft ook het lef om in te halen. In Australië werd hij nog knap vijfde achter winnaar Verstappen. Maar in Monaco, op het krappe, langzame stratencircuit waarvan de coureurs zeggen dat inhalen onmogelijk is – alleen een slimme pitstopstrategie wil nog wel eens helpen – kon ‘Checo’ zijn prestatie van Melbourne niet benaderen. Hij eindigde in Monaco als 16de.

Dat is minder dan de dertiende plek die teamgenoot Verstappen had voorspeld. En een beetje pijnlijk ook, want Pérez is feitelijk tot dusverre de enige concurrent van de Nederlander in de strijd om de wereldtitel. Verstappen loopt nu uit in de stand om het wereldkampioenschap: hij heeft 144 punten, Pérez blijft steken op 105.

Kleine stapjes

Dit jaar zou Verstappen zijn derde kampioenschap kunnen winnen, maar hij heeft geen belangstelling voor dergelijke feiten. ‘Ik heb mijn Formule 1-carrière al voltooid’, zegt hij sinds zijn eerste titel. ‘Ik voel daardoor geen druk van buiten, ik voel alleen de druk die ik mezelf opleg. Ik noem het interne druk en dat is: ik wil altijd meer winnen.’

Hij loopt al een aantal jaar mee, zegt Verstappen, en won races en kampioenschappen. Maar stilstand is achteruitgang en dat betekent dat hij zichzelf zal moeten verbeteren. ‘Stap voor stap, al zijn het geen grote stappen meer.’ Elk nieuw jaar moet beter zijn dan het vorige. Maar na 2022 wordt dat moeilijk, want Verstappen won in dat seizoen een recordaantal van 15 Grand Prix. Maakt niet uit. ‘Al is het niet realistisch, ik moet ernaar streven, ik moet altijd proberen beter te zijn.’

Volgens teambaas Horner, die soms klinkt als Verstappens grootste fan, reed de Nederlander zaterdag het beste kwalificatierondje uit zijn carrière. ‘Tot het laatste deel van het circuit lag hij nog ver achter Alonso. Daarna liep hij in en bleek de snelste, hoewel hij nog aan beide kanten van zijn auto de vangrail raakte.’ Was het zijn beste rondje ooit? Neuh, dat denk ik niet, zei Verstappen zuinig. ‘Maar het was goed genoeg. Op Monaco riskeer je gewoon iets meer dan op andere circuits.’