Verstappen rijdt min of meer zoals Cruijff voetbalde, aanvallend en zonder schroom

Zo sensationeel als de laatste ronde van de laatste race in de Formule 1 verliep, zie je het bijna nooit in sport. Ademstokkend. Al is het voor een betrekkelijke leek nauwelijks te begrijpen dat pakweg tien seconden voorsprong van de na afloop geweldig sportieve Lewis Hamilton oplossen door een ongeval van een coureur in het achterveld. Maar goed, dat zijn de regels.

Wereldkampioen Max Verstappen is opgenomen in de galerij der groten van de Nederlandse sport. Alleen: hem vergelijken met Johan Cruijff, wat hier en daar gebeurt, is onzinnig. Miljoenen jongens voetballen, van alle rangen en standen, in alle werelddelen. Eens in de pakweg tien of twintig jaar staat een Cruijff op, als het meezit.

Formule 1 is daarbij vergeleken een piepkleine sport waarbij degenen zonder geld of contacten het bij voorbaat kunnen vergeten, een uitzondering daargelaten. Als voormalig racer Jos Verstappen zijn zoon niet had meegenomen naar de kartbaan, was mogelijk nooit iets vernomen van Max, de betere uitvoering van zijn vader. De geslepen Verstappen-variant, de vleesgeworden droom van menig ouder; het nageslacht presteert beter dan de verwekkers. Ach, dat strakke gezicht van Jos na afloop. Hij had even nodig om het geloof te laten indalen.

Terwijl Cruijff de wereldtitel aan de West-Duitsers moest laten, kroonde Verstappen zich tot wereldkampioen, zonder meer een van de hoogtepunten in de toch al zo rijke Nederlandse sporthistorie. Als fenomeen heeft Verstappen zeker iets van Cruijff. Daarbij komt die wonderlijke samenloop van omstandigheden van vijf jaar geleden. Verstappen won in mei 2016 zijn eerste Grand Prix in Barcelona, de woonplaats van Cruijff, een paar weken na een korte ontmoeting tussen de twee op het circuit.

Cruijff was al dodelijk ziek. Het was een van zijn laatste openbare optredens, voor zijn dood op 24 maart. De winnende tijd van Verstappen in Barcelona was ongelooflijk, alsof de tijdwaarneming was verricht in de hemel, want dit kon helemaal niet in een sport waar het draait om tienden, om duizendsten: 1 uur, 41 minuten, 40 seconden en een beetje. Als je het zo leest, staat er twee keer achter elkaar 14, het nummer dat onlosmakelijk was verbonden met Johan Cruijff.

Oneindig zijn de verschillen tussen de twee. Zo bleek Cruijff nerveus en druk voor wedstrijden, terwijl Verstappen juist ongekend koel is in een sport die eerder zou noden tot spanning, zo snel als het gaat, met gevaar voor lijf en leden. Zie zijn spectaculaire laatste ronde in Abu Dhabi, besloten met de titel en de kreet: ‘Yes, oh my God.’

Verstappen rijdt min of meer zoals Cruijff voetbalde. Aanvallend. Zonder schroom. Met zichtbaar plezier. Brutaal. Hij wil dolgraag winnen, maar ook het publiek vermaken, wat volgens beiden een van de belangrijkste aspecten van commerciële topsport is/was. Hoor Max soms lachen achter de halo, als hij iets roept door de boordradio, bij snelheden waarbij het normale stervelingen duizelt.

Ruim vijf jaar na zijn eerste zege in Barcelona is Max Verstappen wereldkampioen. Hij maakt zijn belofte volledig waar, als jongeman van 24 jaar. Het is een beloning voor talent, lef, tactisch vermogen en oorspronkelijkheid. In die zin is hij totaal cruijffiaans.