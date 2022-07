Verstappen rijdt droomrace in Hongarije: van tiende naar eerste plek dankzij ‘perfecte strategie’

Het podium van de Grand Prix van Hongarije, met van links naar rechts: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Adrian Newey en George Russell. Beeld Lisa Leutner / Reuters

Verstappen won voor de eerste keer in zijn loopbaan de Grand Prix van Hongarije, in een race waarin alles zijn kant op viel en de concurrentie andermaal faalde.

Zaterdag baalde Verstappen nog flink na zijn rampzalig verlopen kwalificatie, die mislukte door een fout en motorproblemen. De Nederlander weet als geen ander wanneer hij zijn verlies moet nemen als zijn auto simpelweg niet snel genoeg is. In Hongarije had hij alleen dat gevoel niet. De tiende startplek op de bochtige Hungaroring, waar inhalen moeilijk is, was voor hem om die reden uitermate teleurstellend.

Uit voorzorg had Red Bull in de nacht van zaterdag op zondag de motor in zijn RB18 gewisseld. Dat had geen nadelige gevolgen voor zijn snelheid, bleek al vroeg in de race. Op de gele medium-banden sneed Verstappen door het veld – binnen tien van de zeventig ronden lag hij al op de zesde plek. Verder verliep de race in voorhoede precies zoals hij had gehoopt: raceleider George Russell hield in zijn Mercedes de Ferrari’s op, waardoor niemand echt kon wegrijden van de rest.

Perfecte pitstops

Daardoor werd al snel duidelijk dat er misschien wel meer mogelijk was voor Verstappen. Hij was daarbij alleen wel afhankelijk van een perfecte strategie. Juist dat blijkt al het gehele seizoen een van de sterkste punten van zijn team.

Max Verstappen met op de achtergrond de pit crew van Red Bull. Beeld Zsolt Czegledi / ANP / EPA

Door de timing van zijn eerste stop kwam hij vóór zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton weer op de baan. Na zijn tweede stop kwam hij zelfs voor twee auto’s die eerst voor hem reden weer het circuit op.

Ferrari blundert

Bij Ferrari ging het op strategisch vlak juist op alle mogelijke manieren mis. Zo duurde een pitstop van Carlos Sainz onnodig lang en zette het team Charles Leclerc, die lang de favoriet leek voor de zege, bij zijn laatste stop op de hardste banden. Op die banden was Leclerc alleen niet vooruit te branden. Verstappen haalde hem simpel in.

Daarmee leek de race beslist, tot Verstappen vanuit het niets in een langzame bocht de controle over zijn auto verloor. Hij spinde 360 graden en was zijn positie weer kwijt aan Leclerc. Binnen drie rondjes had Verstappen de Monegask alweer ingehaald. Daarna kwam hij geen moment meer in de problemen.

Immense voorsprong in WK-stand

Toen hij over de finish kwam, was het ongeloof in Verstappens stem te horen over de boordradio. ‘Wie had dit gedacht?’, zei hij tegen zijn teambaas Christian Horner. In het interview direct na de race prees hij de strategie van zijn team, die volgens hem perfect was. ‘Vooraf hoopte ik in de buurt van het podium te kunnen komen, maar we hadden een hele goede tactiek. We waren proactief en stopten op het juiste moment.’

Verstappen leek na zaterdag een stukje van zijn aanzienlijke voorsprong in de WK-stand te moeten inleveren. Maar hij gaat de zomerstop van het F1-seizoen nu in met een nóg grotere voorsprong van maar liefst tachtig punten op nummer twee Leclerc. Van de resterende negen races mag hij er nu drie uitvallen, waarmee de kans steeds aanzienlijker wordt dat Verstappen ruim voor de slotrace in Abu Dhabi zijn tweede wereldtitel binnen heeft.