Verstappen rekent af met Monaco-trauma: beste kwalificatie van het seizoen

Tijdens het gesprek met de wereldpers na de kwalificatie in het krappe persconferentiezaaltje haalde een montere Verstappen alvast de angel eruit. Hij was wel tevreden met zijn kwalificatie. ‘Want dit is mijn vijfde race in Monaco, maar ik heb hier pas drie keer een kwalificatie gereden.’

Hij refereerde zo zelf aan zijn matige historie op het bekendste circuit van de Formule 1. In zijn eerste jaar crashte hij er tijdens de race. In 2016 reed hij twee weken na zijn allereerste GP-zege in de smalle straten drie keer tegen de vangrail. Vorig jaar was zijn auto door een crash tijdens de training te zwaar beschadigd om deel te nemen aan de kwalificatie, terwijl Red Bull dat weekeinde de snelste auto had.

Het werd door Red Bull-teambaas Christian Horner deze week nog het dieptepunt van Verstappens carrière genoemd. Zo ver wilde Verstappen zelf zaterdag niet gaan. ‘Die dingen gebeuren nou eenmaal. Soms moet je zoiets meemaken om een betere coureur te worden.’

Mercedes toch weer het snelst

Feit is wel dat Verstappen sinds dat rampweekeinde nagenoeg foutloos presteert. Hij reisde naar Monaco af als een van de favorieten voor de zege, omdat hij op het trage circuit minder nadeel heeft van het gebrek aan vermogen in zijn motor.

Meesterproef Het circuit van Monaco staat te boek als meesterproef voor een coureur. Max Verstappen weet er alles van. Hij racete er vier keer en knalde driemaal tegen een muur. Voormalig Formule 1-coureur en Monaco-veteraan Michael Bleekemolen (69) vertelt over de valkuilen.

Op de smalle, bochtige baan is de kwalificatie het belangrijkste moment van het weekeinde. Inhalen tijdens de race is er namelijk nagenoeg onmogelijk. En aangezien het gehele weekeinde de verschillen klein waren tussen de topauto’s van Ferrari, Mercedes en Red Bull, werd een spannend schouwspel verwacht.

Dat kwam er ook. In het eerste kwalificatiegedeelte was een Ferrari het snelste. In het tweede gedeelte noteerde Verstappen de snelste tijd. Maar in het allesbeslissende derde deel bleken toch de Mercedessen - dit seizoen ongenaakbaar met vijf zeges in vijf races - weer het snelst.

WK-leider Lewis Hamilton verpulverde in een ronde van 1:10.166 met bijna zeven tiende van een seconde het ronderecord dat Daniel Ricciardo vorig jaar in zijn Red Bull noteerde. Ook Verstappens snelste tijd (1:10.618) was overigens rapper dan die van zijn oud-teamgenoot.

Emotionele Hamilton

Hamilton reageerde emotioneel na zijn snelste ronde, vooral vanwege de dood van F1-legende en Mercedes-topman Niki Lauda. De Oostenrijker overleed dinsdag. Woensdag liet Hamilton nog een mediasessie verstek gaan, omdat hij te aangeslagen was.

Lauda haalde Hamilton in 2012 hoogstpersoonlijk naar Mercedes. ‘Zonder zijn belletje was ik nu nog enkelvoudig wereldkampioen. Nu heb ik vijf wereldtitels’, zei de Brit zaterdag met een rouwband om zijn linkerarm.

De afgelopen tien races heeft in Monaco zeven keer de coureur gewonnen die vanaf de eerste plek vertrok. Toch rekende Hamilton zich zaterdag nog niet rijk: ‘Er is kans op regen en Max rijdt een ontzettend sterk weekeinde. We moeten waakzaam blijven.’