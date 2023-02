Verstappen promoot Heineken 0.0: de marketingspagaat van alcoholvrij bier en sport

Sport en brouwers zijn marketingtechnisch al jaren gezworen kameraden en alcoholvrij bier versterkt die band. Zo is F1-coureur Max Verstappen ambassadeur van Heineken 0.0. Klinkt gezond, roept de sport. ‘Nee, 0.0 is een alibimerk’, beweert de psycholoog.

Max Verstappen houdt zich bepaald niet in, hij gooit zijn hele persoonlijkheid achter zijn nieuwe, lucratieve sponsordeal met Heineken. ‘Mensen die mij kennen weten dat ik erg gefocust ben op het voorkomen van fouten’, zegt hij in een deze week verschenen persbericht. ‘Daarom vind ik het geweldig om deel uit te maken van de ‘When You Drive, Never Drink’ campagne.’

De wereldkampioen en de bierbrouwer maakten maandag bekend dat Verstappen de nieuwe ambassadeur is van Heineken 0.0, het alcoholvrije bier van de Amsterdamse multinational. In die rol zou hij ‘verantwoord alcoholgebruik’ onder de aandacht brengen. Maar deskundigen vragen zich af of Verstappen met de reclameboodschap de bierconsumptie niet juist stimuleert.

Over de auteur Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

‘De promotie van Heineken 0.0 komt op hetzelfde neer als alcoholpromotie’, zegt psycholoog Alex Barker van de Universiteit van Derby, die veel onderzoek heeft gedaan naar alcoholmarketing in de sport. Hij kijkt niet op van de deal tussen Heineken en Verstappen, omdat hij weet hoe het werkt in de Formule 1. Toch blijft hij zich erover verbazen. ‘0.0 is een alibimerk, het lijkt erg op normaal Heineken', zegt Barker. ‘Door dat aan te prijzen versterkt Heineken gewoon de band met de klant. En dat dan ook nog in motorsport, je zou het ironisch kunnen noemen.’

Bier en sport

Verstappen is niet het enige uithangbord van de bierbrouwer. Zijn sponsordeal past in een bredere trend waarin de sportwereld alcoholvrij bier (‘0.0’) gretig omarmt. Zo is Budweiser, sponsor van de Premier League, met het alcoholvrije merk Zero veel te zien in Engelse stadions. Bij het Zeslandentoernooi is Guinness 0.0 zelfs op het rugbyveld geschilderd.

De banden tussen de alcoholindustrie en de sport zijn al decennia hecht. Producenten steken naar schatting jaarlijks vele honderden miljoenen in sportsponsoring. Volgens het bureau Sportcal staken de dertig grootste adverteerders in 2018 764,5 miljoen dollar (685 miljoen euro) in sportsponsoring: met 118,3 miljoen dollar (111,8 miljoen euro) stond Heineken op de tweede plek. De brouwer was in Nederland decennia, tot eind vorig jaar, partner van NOCNSF en is dat nog steeds van de KNVB, de grootste sportbond.

Het voordeel voor de alcoholproducenten is evident: zij liften mee op de populariteit en het gezonde imago van sport. Maar juist daar schuurt het voor de sporters en de bonden. Hoeveel plezier mensen ook mogen beleven aan een biertje, hoe sociaal geaccepteerd drinken ook is, alcohol is een giftige, kankerverwekkende, verslavende stof. Het is moeilijk vol te houden dat het gezond is (zie kader).

Alcoholvrij bier biedt een uitweg, een argument waarmee sporters en bonden de sponsordeals kunnen blijven verantwoorden. Zo kan NOCNSF trots melden dat vanaf 2023 alle reclameborden voor alcohol zijn vervangen door 0.0-uitingen. De KNVB brengt samen met Heineken naar buiten dat vanaf 2025 in alle voetbalkantines 0.0 op de tap verkrijgbaar is. Wie kan daar tegen zijn?

Zelfde kleuren, zelfde logo

‘Het zijn dezelfde kleuren en hetzelfde logo met de ster’, stelt de Britse onderzoeker Barker. Tussen de etiketten en de reclame voor alcoholhoudend en alcoholvrij Heineken zijn wel wat verschillen, maar de belangrijkste kenmerken komen overeen. ‘Op die manier heeft 0.0 dezelfde merkuitstraling als Heineken en ook is het waarschijnlijk dat kijkers die link leggen. Dat laat onderzoeken ook zien: je hoeft de merknaam niet eens te noemen, een rode ster is voor veel mensen genoeg.’

‘Alibimarketing’ wordt deze praktijk genoemd: alcoholproducenten en tabaksfabrikanten hebben er een naam in hoog te houden. Nadat sigarettenreclame werd verboden, reden McLaren en Ferrari in de Formule 1 rond met auto’s die refereerden aan de vormgeving van Marlboro, de merknaam werd vervangen door een streepjescode.

April 2022. PSV heft de KNVB beker gewonnen. matchwinnaar Cody Gakpo sproeit met bier, alcoholvrij bier Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In Frankrijk mag bij sportevenementen al jaren geen reclame worden gemaakt voor alcohol. Tijdens het EK voetbal in 2016 was er niettemin ‘Probably…’ en ‘…the best in de world’ te zien langs de zijlijn. Zonder merknaam, maar in dezelfde donkergroene kleur was de slogan van biermerk Carlsberg voor iedereen herkenbaar.

Deze inventieve reclamemethoden passen naadloos in de doordachte marketingmix van alcoholproducten. Pure merkreclame wordt daarin al veel langer afgewisseld met maatschappelijk verantwoorde slogans zoals: geniet, maar drink met mate; drink responsibly; when you drive, never drink. Het draagt allemaal bij aan een positief imago, net als het promoten van 0.0.

Van 0.0 naar Heineken

‘De boodschappen zijn ambigu’, legt Barker uit. ‘En er wordt veel afgewisseld, Heineken heeft daar ook een geschiedenis mee. In 2017 lanceerden ze 0.0 borden rondom de circuits en pushten ze hun maatschappelijk verantwoorde boodschap. Een jaar later was er veel minder 0.0 te zien en was veel vervangen door normaal Heineken.’

Reclame maken voor alcohol werkt: dat wordt bevestigd door onderzoek en verklaart waarom de bedrijven er zoveel geld in stoppen. Mensen gaan ervan drinken. Het zien van reclame maakt de kans groter dat kinderen en jongeren op een jonge leeftijd beginnen met drinken, en dat ze vaker en meer gaan drinken. Met alle risico’s voor hun gezondheid die daarbij horen.

Wie daar echt iets aan wil doen, heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) drie opties. De prijzen van alcohol verhogen, de beschikbaarheid verminderen en de marketing aan banden leggen. Van deze maatregelen is bewezen dat ze effectief zijn, wie overmatig alcoholgebruik wil tegengaan zou hier iets mee moeten doen. In de Nederlandse sport zijn er wel veel initiatieven die alcoholgebruik en vooral -misbruik tegen moeten gaan, maar juist op deze drie punten blijft actie achterwege.

Drank in kantines

‘De huidige situatie is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat nodig is’, lacht Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) enigszins cynisch. In kantines is alcohol makkelijk verkrijgbaar, leeftijdscontroles worden lang niet altijd gehandhaafd, drank is er vaak goedkoper dan in de horeca en rond sportwedstrijden wordt volop reclame gemaakt. Op die manier wordt ook een van de weinige wettelijke regels in Nederland ontweken. Tussen 6.00 en 21.00 uur mag er op tv en radio geen alcoholreclame worden uitgezonden, maar bij sportwedstrijden zijn ze wel toegestaan. Ze zijn gewoon te zien op de verboden tijdstippen.

‘Er is een ommezwaai nodig’, zegt Van Dalen, maar die ziet hij op korte termijn niet aankomen, omdat de band tussen bierbrouwers en de Nederlandse sport hecht is. ‘Ze hebben het idee: wij trekken samen op, om voorlichting te geven, om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren, zoals dat dan wordt genoemd. Je zou verwachten dat de sportwereld tegenstribbelt, dat ze gezondheid serieus neemt. Als je consequent bent dan moet je zeggen: dat wil ik helemaal niet. Maar ik heb in overleggen gezien dat NOCNSF en de brouwers juist heel goed met elkaar samenwerken.’

2017. Een kampioensbiertje met het logo van Feyenoord. Beeld anp

Onderzoek dat zich puur richt op 0.0 en de marketing voor alcoholvrije drank is schaars, maar uit de resultaten blijkt wel dat mensen vaak geen onderscheid zien tussen de twee. Heineken is zeker niet het enige merk dat zijn 0.0-versie erg laat lijken op het origineel. In Noorwegen is het om die reden verboden reclame te maken voor alcoholvrije drank met dezelfde merkuitstraling.

Of er door reclame voor alcoholvrije producten ook meer alcohol wordt gedronken, is niet onderzocht. Vanwege de gelijkenis in uiterlijk is het aannemelijk, maar aangetoond met harde cijfers is het niet.

Opstapproduct

‘We zien wel mogelijke risico’s van alcoholvrije dranken, vooral voor jongeren’, zegt Carmen Voogt van het Trimbos Instituut. ‘Bijvoorbeeld omdat ze eerder de overstap maken naar alcoholhoudende dranken, ze kunnen wennen aan de smaak. Bij de e-sigaret is dat het geval, dat is een soort opstapproduct naar tabak, maar bij alcoholvrije drank weten dat niet zeker, omdat er heel weinig onderzoek is gedaan.’

Het is ook onduidelijk of alcoholvrije drank juist een alternatief is voor alcohol, of overmatig alcoholgebruik deels kan tegengaan. Dat is wel de suggestie die steeds terugkomt bij de sponsordeals. Het is hét argument dat de sportwereld gebruikt om deals te sluiten met de drankindustrie. ‘Het alcoholvrije bier past perfect in een topsportomgeving’, schrijft de KNVB bijvoorbeeld op de eigen site. In ruil voor veel geld gaat Max Verstappen mensen bewust maken van ‘verantwoord alcoholgebruik’.

Voogt van Trimbos wil niet uitsluiten dat alcoholvrije drank daar inderdaad aan bijdraagt, al zou het volgens haar ook de andere kant op kunnen werken: 0.0 kan ook een trigger zijn om te gaan drinken, ook voor bijvoorbeeld mensen die worstelen met een verslaving. Bij gebrek aan onderzoek moet ze de optie openhouden dat het als een alternatief voor alcohol wordt gezien en gebruikt, maar bewezen is dat niet.

‘We zien het op dit moment niet terug in de cijfers’, zegt ze erbij. ‘Wat we wel zien is dat het alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen niet omlaag gaat en dat van alcoholvrije dranken gaat omhoog. Daarom is het aannemelijk dat alcoholvrije dranken ernaast worden gedronken, niet als vervanger, maar in nieuwe omgevingen en op nieuwe momenten. Bijvoorbeeld tijdens het autorijden of de lunch.’

Als de sportwereld echt iets wil doen aan het verminderen van alcoholgebruik liggen de andere opties meer voor de hand. De prijzen verhogen, de beschikbaarheid verminderen en de reclame aan banden leggen. ‘Wie zeker wil weten dat er minder alcohol wordt gedronken, moet aan een van die drie knoppen draaien’, zegt Voogt. ‘Op het moment dat je je laat sponsoren dan draag je daar niet aan bij.’