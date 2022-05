Verstappen profiteert in Monaco optimaal van blunderend Ferrari en loopt uit in WK-stand

Sergio Perez, teamgenoot van Max verstappen bij Red Bull, viert zijn overwinning. Beeld AP / Daniel Cole

Verstappen finishte de race uiteindelijk als derde, met Leclerc een plek achter hem. Voor hem zag hij zijn teamgenoot Sergio Pérez de race winnen. Een race die werd gekenmerkt door strategisch geblunder van Ferrari.

Zelden wordt de gehele Formule 1 verrast. Laat staan door zaken die te voorspellen zijn, zoals het weer. Maar zelfs de duurbetaalde meteorologen van de teams zagen de wolkbreuk die een kwartier voor de start over de haven van Monaco trok niet aankomen. Het leidde tot chaos op het circuit; de auto’s stonden al op hun startplekken.

Rennende monteurs haalden in allerijl karretjes met daarop vier regenbanden op bij hun garages. De coureurs, die de afgelopen dagen enkel in de volle zon hadden gereden, bereidden zich mentaal voor op een chaotische regenrace. Net toen iedereen klaar leek om op het kletsnatte asfalt aan de race te beginnen, besloot racefederatie FIA de start na twee verkenningsrondjes toch uit te stellen. Het was te gevaarlijk, vond de raceleiding.

Daarna was het wachten op groen licht, en dat duurde lang. Om precies te zijn ruim een uur, waarna het veld rijdend achter de safetycar vertrok, met Ferrari-coureur Charles Leclerc aan de leiding. In een droge wedstrijd in Monaco is dat bijna een garantie op de zege, omdat het nagenoeg onmogelijk is om in te halen in de smalle straten.

In de regen bleek dat anders. Op het opdrogende circuit was het vooral wachten wie als eerste naar intermediates durfde te wisselen, oftewel regenbanden met iets minder profiel. Die zijn op papier sneller dan de ‘echte’ regenbanden (full wets), maar als de baan nog niet droog genoeg is, is de auto op intermediates bijna niet te besturen.

Wanhoopspoging

Red Bull durfde als jagend team het aan om als eerste te gokken. Het team haalde Pérez naar binnen. Ferrari besloot niet te reageren en hoopte daardoor iets later direct naar de nog snellere droogweerbanden (slicks) te kunnen wisselen. Dat bleek een misrekening. Pérez reed liefst vijf seconden per ronde sneller op zijn intermediates. Toen Ferrari dat doorkreeg, was het te laat: de Mexicaan kwam aan de leiding na de pitstops van beide Ferrari’s.

Vervolgens poogde Ferrari in een soort wanhoopspoging het initiatief te heroveren door kort daarna eerder dan Red Bull te wisselen naar droogweerbanden. Het leidde tot verwarring in de cockpit van Leclerc, die eerst de opdracht kreeg om naar binnen te komen en daarna werd gevraagd toch buiten te blijven. Leclerc reed op dat moment alleen al de pitstraat binnen. De Monegask vloekte vervolgens zijn boordradio vol.

Ferrari-drama

Terwijl het bij Ferrari chaos was, overheerste bij Red Bull de rust. Het team zette Pérez en Verstappen een ronde later op de droogweerbanden. Dat bleek voldoende voor Pérez om de leiding te behouden. Verstappen kwam ook nog eens voor Leclerc de baan op, wat het Ferrari-drama compleet maakte.

De ergernis bij met name Leclerc was goed te zien toen de race werd stilgelegd na een zware crash van Mick Schumacher, wiens Haas doormidden brak. De Monegask verliet direct zijn auto, trok met felle bewegingen zijn handschoenen uit en beende gedecideerd naar de garage. Zijn woede was begrijpelijk; hij was in een paar ronden van de eerste naar de vierde plek gegaan, in een weekeinde waarin hijzelf geen fout had gemaakt en aantoonbaar de snelste auto bezat.

Na de herstart verliep de race op de manier waarop Leclerc een paar uur eerder nog hoopte; droog en voorspelbaar. Maar dan wel in een compleet andere volgorde dan bij de allereerste start. Pérez slaagde er knap in om op mindere banden Ferrari-coureur Sainz in de slotfase achter zich te houden. Verstappen bleef Leclerc voor. Zo liep de Nederlander drie punten uit op zijn titelrivaal in de WK-stand, terwijl hij zich eigenlijk al had verzoend met het kwijtraken van de leiding in het kampioenschap.