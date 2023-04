Verstappen ook de snelste in chaotische Grote Prijs van Australië

Max Verstappen in zijn RB19 tijdens de GP van Australië op het circuit van Melbourne. Beeld Getty Images

Nadat de rookwolken van de Grand Prix van Australië waren opgetrokken, was het gewoon Max Verstappen die er met de winst vandoor ging. Met zijn 37ste overwinning boekte de Nederlander zijn eerste zege in Melbourne – in de acht voorgaande seizoenen was plek drie in 2019 zijn beste resultaat.

Verstappen vertrok van pole, maar was slecht weg en lag na het eerste rondje derde. ‘Ik was voorzichtig, want ik heb de snelste auto’, verklaarde hij zijn slechte start. ‘Dus ik heb veel te verliezen en mijn tegenstanders kunnen alleen maar winnen.’

Hij kreeg een herkansing enkele ronden later, omdat een herstart noodzakelijk was na een crash van Alex Albon van Williams. Maar ook die tweede start mislukte voor Verstappen. Dat maakte overigens niet uit, want met zijn snelle Red Bull kwam hij in ronde 9 van de 58 alweer op kop te liggen en bouwde hij een stevige voorsprong op.

Totdat de raceleiding tot verbazing van de coureurs met nog twee ronden te gaan tot een tweede herstart besloot, ditmaal nadat Kevin Magnussen van Haas tegen een muur was geklapt. ‘Dat begreep ik niet echt. Het werd een beetje een zootje zo.’

Bij zijn derde start was Verstappen wel goed weg, maar achter hem was het een chaos van botsende auto’s waarvan de Nederlander Nyck de Vries een van de slachtoffers was. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 werd er voor de derde keer met een rode vlag gezwaaid.

Er kwam een soort van derde herstart, hoewel alle 58 ronden al waren gereden. Wat volgde was enigszins een anticlimax: de 12 coureurs die nog een werkende auto hadden, werden in de volgorde van de tweede herstart geplaatst en reden één rondje traag achter de safetycar voorbij de zwart-wit geblokte vlag.

Drie wereldkampioenen

Louter wereldkampioenen stonden nadien op het podium, samen goed voor elf mondiale titels. Achter Verstappen, die goed op weg is naar zijn derde, werd Lewis Hamilton (7 titels) tweede en Fernando Alonso (2), net als in de vorige twee races, derde. ‘Het was een achtbaan, deze race’, zei Alonso. ‘Het was moeilijk te begrijpen wat we na die tweede herstart gingen doen.’

Hamilton, goed voor een recordaantal van 103 Grand Prix-overwinningen, was dolgelukkig met zijn tweede plaats. Hij deed het na afloop voorkomen alsof hij die voor de poorten van de hel had weggesleept. Niet vanwege de strijd met Verstappen en Alonso, maar met zijn auto. ‘Ik voel me daar oncomfortabel in, ik ben niet verbonden met de auto.’

Het is een drukte van belang bij het team van Red Bull als de race voor de derde keer is afgevlagd. Beeld AFP

Hamilton heeft dat ook het hele vorige seizoen gezegd, maar in Melbourne leek het er even op dat Mercedes oude tijden kon laten herleven. Want het waren de twee Mercedessen die Verstappen meteen na de eerste start passeerden, eerst George Russel, daarna Hamilton.

Exit Russel

Maar de vreugde was van korte duur: de motor van Russell ontplofte met een indrukwekkende steekvlam en koploper Hamilton werd in de twaalfde ronde met een noodgang gepasseerd door Verstappen, die meteen afstand nam.

Het roept de vraag op wat er toch gebeurd is met Mercedes, de voornaamste tegenstander van de Nederlander sinds die in 2016 als veruit jongste coureur ooit, 18 jaar en 228 dagen, zijn eerste Grand Prix won.

Acht jaar lang, van 2014 tot en met 2021, hadden de Duitsers de snelste auto’s en wonnen aldus het constructeurskampioenschap. In 2022 begonnen de problemen voor Mercedes. Een grote regelverandering dwong alle teams om voor dat jaar auto’s te ontwerpen volgens een nieuw aerodynamisch principe. In plaats van ze naar beneden te duwen voor grip, werden de bolides naar het asfalt gezogen. De luchtstroom bovenlangs werd ondergeschikt aan wat er onderdoor ging tussen het asfalt en de zogenoemde vloer.

Waar bij Red Bull vorig jaar de transformatie van de auto van Verstappen bijna meteen slaagde dankzij het ontwerp van ‘lijnengenie’ Adrian Newey, kleunde Mercedes mis. De luchtstroom ging zo verkeerd onder hun auto’s door, dat Hamilton en Russell bijna een seizoen lang over de circuits stuiterden. Dieptepunt was de race in Bakoe waar Hamilton verging van de rugpijn en na zijn vierde plek bijna niet uit zijn auto kon komen. ‘Ik kan de pijn nauwelijks beschrijven’, kreunde Hamilton. ‘Dit was mijn zwaarste race ooit.’

Nieuwe Mercedes

Vorig seizoen was Mercedes vooral bezig om eerst maar eens het stuiteren op te lossen, terwijl Red Bull volop doorging de auto, de RB18, steeds beter te maken. Met resultaat, want Verstappen won er een recordaantal Grand Prix in één seizoen mee.

Mercedes begon aan het huidige seizoen en had goed nieuws: het gestuiter behoorde tot het verleden. Maar het team had wel ontwikkelachterstand ten opzichte van Red Bull opgelopen. Dat bleek meteen: de nieuwe auto van Verstappen, de RB19, was op alle vlakken een ongedachte verbetering. Resultaat dit seizoen tot dusver: drie soevereine overwinningen van Red Bull op rij.

Volgens Russell gaan Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez, die in Melbourne als laatste startte, maar na een knappe inhaalrace eindigde als vijfde, dit seizoen alle races winnen. Russells teambaas Toto Wolff kondigde aan nog gedurende dit seizoen het roer volledig om te gooien en de auto volgens een nieuw aerodynamisch concept te ontwerpen. ‘Ik denk dat dat zes tot twaalf maanden kost’, voorspelt Wolff, ‘want zo lang duurde het voordat we wisten wat er mis was met de auto van vorig seizoen.’

Hamilton, zei hij na zijn tweede plaats in Melbourne, gelooft er nog in, al is het een lang project. ‘We liggen flink achter op Red Bull, maar we kunnen dat gat sluiten. Het wordt moeilijk, maar het is niet onmogelijk.’