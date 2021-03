Verstappen onderstreept rol als titelfavoriet en is de snelste in kwalificatie bij seizoensopening F1

Max Verstappen op het circuit in Bahrein. Beeld AFP

Verstappen vertrekt morgen vanaf de eerste plek bij de race in het oliestaatje en heeft zo een prima uitgangspositie om de seizoensopener te winnen. Hij zou dan als eerste Nederlander ooit het Formule 1-kampioenschap kunnen leiden.

Verstappen begon de eerste kwalificatie van het jaar zoals hij die in het vorige jaar eindigde: op pole position. De 23-jarige coureur won die laatste GP van 2020 in Abu Dhabi uiteindelijk ook soeverein. Daar hoorden alleen wel de nodige kanttekeningen bij. Mercedes – de kampioen sinds 2014 – was op dat moment al een tijdje gestopt met het verbeteren van de auto. De verwachting was dat het team in het nieuwe jaar daarom weer als vanouds zou domineren.

Maar bij de testdagen twee weken geleden bleek Verstappens auto nog steeds pijlsnel en stabiel; zowel zijn auto als motor was in de winter flink verbeterd. De nieuwe Mercedes oogde juist wispelturig, waardoor er langzaam twijfel ontstond over de onfeilbaarheid van de Duitse renstal. In Bahrein toonde Verstappen dat die twijfels terecht waren. Hij was in alle trainingen de snelste.

Max Verstappen. Beeld AP

En ook in de kwalificatie was hij oppermachtig. In het laatste, derde kwalificatiegedeelte was Verstappen in zijn eerste rondje nog een minieme 23 honderdste van een seconde sneller dan Hamilton. Over de boordradio sprak hij toen van ‘een shitrondje’. In zijn tweede ronde was hij ongenaakbaar. Direct daarna bedankte hij zijn team voor het harde werken in de winter. ‘Jullie verdienen het’, zei hij na het grijpen van de vierde pole in zijn carrière.

In de voorbeschouwingen op het seizoen bleef Verstappen nog ver weg van zichzelf bestempelen als titelfavoriet. De glimlach bij het interview na de kwalificatie verried dat hij daar inmiddels anders over begint te denken. Zijn RB16B was ‘heerlijk’ om mee te rijden en voor het eerst sinds 2014 had hij een Mercedes van de eerste startplek bij de openingsrace gehouden.

Hij blaakte van het zelfvertrouwen en oogde ontspannen: hij drukte nog een taart in het gezicht van interviewer en voormalig F1-coureur David Coulthard, die zijn 50ste verjaardag vierde. Het bewees: de kwalificatie was voor Verstappen boven alles de bevestiging dat hij eindelijk een auto lijkt te bezitten waarmee hij een serieuze gooi kan doen naar de titel.