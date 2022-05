Verstappen na dramatische trainingsdag tevreden met derde startplek in Miami: ‘Mochten ook geen wonderen verwachten’

Verstappen vlak na de kwalificatie. Beeld AFP

In het derde en laatste kwalificatiedeel noteerde Verstappen direct de snelste tijd. Die probeerde hij in zijn tweede en laatste rondje nog eens aan te scherpen, tot hij een bocht iets te veel aan de binnenkant nam en even grip verloor. Hij brak direct zijn ronde af, waarna hij zag dat de Ferrari’s zijn tijd uit zijn eerste omloop nog verbeterden.

Verstappen oogde ondanks zijn foutje enigszins opgetogen na de kwalificatie. Het viel hem mee dat hij überhaupt kon strijden om de hoogste startplekken, omdat hij in de trainingen nauwelijks de kans had gekregen om de baan goed te leren kennen.

In de eerste training bleek zijn auto moeilijk overweg te kunnen met de tropische hitte in het zuiden van Florida, wat hem trainingstijd kostte. In de tweede training kampte hij met een hydraulisch probleem, waardoor hij zo’n beetje de hele training miste. Hij reed naar eigen zeggen zo’n vijf serieuze rondjes.

Wisselende ervaringen

Miami was de laatste plek waar Verstappen zo’n mislukte oefendag wilde. Enkel in de trainingen kon hij testen hoe zijn auto het beste over het fonkelnieuwe circuit te sturen, die voor dit weekeinde niemand nog in het echt kende.

Het trainen was in Miami dus extra belangrijk. Daar komt bij dat de eerste ervaringen van de twintig coureurs met de baan rond het stadion van American footballclub Miami Doplhins wisselend waren. De rijders waren te spreken over het uitdagende karakter, waarbij één fout in een van de listige bochtensecties tot een crash kan leiden. Ook omdat overal op het circuit de vangrails direct naast het asfalt staan.

Aan de andere kant was er kritiek op datzelfde asfalt. Het was opmerkelijk hobbelig, zo ervoeren de coureurs, en er bleek voornamelijk grip te zijn op de ideale racelijn. Dat is het deel van het circuit waar de coureurs het vaakst rijden. Daarbuiten was de grip meteen verdwenen, met als gevolg tal van crashes in de trainingen.

‘Totaal niet op mijn gemak’

Het zou zomaar ook een rol kunnen spelen in de race, waar Verstappen ontspannen naar toeleeft. Zijn auto oogt net als twee weken geleden in het Italiaanse Imola, waar hij dominant won, snel. ‘En als je kijkt naar waar we vandaan kwamen, mochten we ook geen wonderen verwachten’, zei Verstappen voor de camera van Viaplay over zijn kwalificatie.

Bij zijn foutje was hij naar eigen zeggen nog altijd aan het speuren naar de limiet. ‘Ik zat ook totaal niet op mijn gemak in de auto. We hebben in de trainingen kostbare tijd verloren. Daar betaal je vandaag de prijs voor.’