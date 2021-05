Verstappen moet scoren in Monaco: vier stappen naar succes in het prinsdom

Mac Verstappen donderdag tijdens de eerste trainingssessie door de straten van Monaco, Beeld AFP

1: Grip

In Monaco is een superieure motor irrelevant. Nergens ligt in de Formule 1 het gemiddelde tempo zo laag: zo’n 170 kilometer per uur. Daarnaast zijn er achttien bochten in het minicircuit van 3,3 kilometer gepropt.

Het maakt een auto die goed door die bochten gaat essentieel. Verstappen heeft vanuit dat oogpunt een voordeel in Monaco. Zijn team bouwt van oudsher bolides die zowel stabiel als snel zijn in bochten. Daarvan profiteert de renstal in Monaco: slechts twee keer sinds 2010 scoorde Red Bull geen podium. Max Verstappen had geen aandeel in die prestatie: hij crashte tweemaal en eindigde als vierde, negende en vijfde.

Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers (46 races tussen 2005 en 2007) benadrukt alleen dat er geen garanties zijn in het prinsdom. Ja, een goede basis helpt. ‘Maar een hele goede auto kan ook heel slecht gaan in Monaco.’

Voor maximale grip op de openbare wegen in de stadstaat worden er vooraf al allerlei aerodynamische foefjes op de auto’s geplaatst, om ze via luchtstromen zoveel mogelijk op het asfalt te plakken. Teams offeren daarmee snelheid op de rechte stukken, die toch te kort zijn om op topsnelheid te komen. In de trainingen op donderdag en zaterdag zoeken de coureurs vervolgens naar de juiste afstelling, zodat de auto precies doet wat de rijder wil.

Dat is cruciaal in Monaco, zegt Albers, waar bolides centimeters langs de vangrail scheren. ‘Mensen denken weleens: waarom zijn ze toch het hele weekend met dat afstellen bezig. Maar dat luistert heel nauw. Het is aan de ene kant zoeken naar wat de coureur fijn vindt, zodat hij met zelfvertrouwen kan racen. Maar het is ook uitproberen hoe die auto de snelste ronde rijdt’, legt Albers uit.

Elk jaar is het weer opnieuw zoeken naar de beste afstelling, zegt Verstappen via een videoverbinding vanuit Monaco in aanloop naar zijn zesde race in het prinsdom. Donderdag begon dat in de eerste trainingen moeizaam. Hij voelde zich niet senang en was verbaasd door het gebrek aan snelheid in zijn RB16B. ‘Gelukkig hebben we een vrije dag en kunnen we naar de dingen kijken. Er zal veel moeten veranderen.’

Hoe minder grip, hoe hachelijker de omloop in Monaco wordt, weet Albers, die drie keer de GP reed. ‘Ik reed in mijn eerste jaar in een Minardi en dat was niet de beste auto. Daarnaast hadden we ook nog eens Bridgestone-banden, die wat betreft grip wat minder waren dan de Michelins. Toen was het wel even spannend om vol gas te houden in de tunnel. In een topauto heb je een paar centimeter marge ten opzichte van de muur, in die Minardi was dat een paar millimeter.’

De Grote Prijs van Monaco, meer boten dan wegdek. Beeld AFP

2: Topkwalificatie

In Monaco is de kwalificatie het hoofdmenu en de race het toetje. Met de huidige, brede auto’s is het nagenoeg onmogelijk om in te halen in de smalle straten. De wedstrijd is niet zelden een optocht. ‘Dat zag je de laatste keer wel, met Lewis. Die had problemen met zijn banden en ik kwam er nog steeds niet voorbij’, zegt Verstappen, doelend op de laatste editie van de race in 2019. Hij zat toen 67 van de 78 ronden muurvast achter Hamiltons Mercedes.

Van de laatste tien edities won de coureur die vanaf poleposition vertrok zeven keer. In 66 races zegevierde 45 keer de rijder die vanaf de eerste startrij vertrok. Slechts drie keer won iemand die lager startte dan de vierde plek.

Goed kwalificeren in Monaco is de meesterproef voor een topcoureur. Christijan Albers herinnert zich zijn eerste omloop in Monaco nog goed. ‘Je weet niet wat je meemaakt. Ik was al wel een beetje gewend aan de snelheid in de Formule 1, maar was ook gewend dat je altijd wat ruimte om je heen hebt. Dat heb je niet in Monaco. Het is zo benauwend vanwege al die gebouwen direct naast de baan en door de snelheid wordt alles een beetje wazig. Een beetje net zoals een foto met een lange sluitertijd.’

Ook voor Verstappen blijft een ronde op volle snelheid in Monaco iets unieks. ‘Je voelt wanneer het allemaal klopt en het een goed rondje wordt.’

Lesmateriaal is nog altijd de kwalificatieronde uit 1988 van Monaco-grootmeester Ayrton Senna, die de race een recordaantal van zes keer won. Hij was bijna anderhalve seconde sneller dan de rest. Normaliter is dat verschil hoogstens een paar tienden van een seconde. Later verklaarde de Braziliaan dat hij die ronde reed in een soort trance.

In de perfecte Monaco-omloop komen stuurkunst, wagenbeheersing en zelfvertrouwen samen. Met name in de delen waar bochten niet goed te overzien zijn, zoals in het steile stuk naar beneden na het beroemde casino, zegt Albers. Wie daar een meter te laat remt, knalt vol tegen de vangrail. Het is volgens hem met geen enkel ander circuit te vergelijken. ‘Ook omdat het tegen alle huidige regels voor circuits ingaat. Er zijn bijna geen uitloopstroken en overal is het krap. Juist dat maakt het zo bijzonder.’

Max Verstappen in zijn Red Bull. Passeren is praktisch onmogelijk op het circuit Beeld REUTERS

3: Raketstart

Zonder topstart heeft een coureur in Monaco niets aan een goede startplek. Een slecht begin is er eigenlijk niet te repareren. Zo eenvoudig is het alleen niet om vlot te vertrekken in de Formule 1.

Starten draait om meer dan enkel reactievermogen. Tal van processen moeten op elkaar worden afgestemd in onder meer de elektronica en de complexe hybridemotor, op zoek naar onder meer het perfecte bite point. Oftewel het aangrijpingspunt van de koppeling, wanneer de auto begint te rijden.

En de lijn tussen een topstart en prutstart is flinterdun bij een auto die in zo’n 2,6 seconden optrekt van 0 naar 100 kilometer per uur: iets te veel vermogen en de auto blijft met spinnende banden staan. Bij te weinig vermogen is de bolide simpelweg te traag weg.

Die keten van deels geautomatiseerde processen leverde Verstappen door een zwak punt in zijn Honda-motor de afgelopen jaren geregeld matige starts op. In de winter is er hard gewerkt om dat probleem op te lossen, zei Verstappen, met als resultaat dat zijn starts dit seizoen aanzienlijk beter zijn.

Christijan Albers benadrukt dat een coureur in Monaco ook direct na de start messcherp moet blijven. Er kan veel gebeuren in de sprint van 140 meter vanaf de eerste startplek naar de eerste Sainte Devote-bocht, vernoemd naar het kapelletje achter de bandenstapel. Albers: ‘Want je kunt wel goed starten, maar als degene voor je langer stilstaat, heb je meteen een probleem. Het is daar zó krap. Je kunt er bijna niet omheen.’

In de 78 rondjes daarna draait het om opletten. Overal lonkt volgens Albers ‘bad luck’, zoals regen of een mislukte pitstop. Zodoende finisht het veld nooit exact zoals het is gestart, tonen de statistieken. Zeven keer stonden de drie coureurs die van de eerste drie plekken vertrokken na de race ook op het podium. En sinds 1950 finishte slechts drie keer de topdrie na de kwalificatie ook in die volgorde de race.

Een rondje over het circuit van Monaco lijkt soms op een toeristische trip. Beeld REUTERS

4: Focus

De GP van Monaco is het visitekaartje van de Formule 1. Het kan soms alleen een ‘nachtmerrie’ zijn voor een coureur, zegt Christijan Albers. Overal loert afleiding op de baan waar elke seconde van onoplettendheid funest kan zijn.

Vijf dagen dagen per jaar transformeert Monaco voor de GP van relatief saaie miljonairsstaat in een bruisend F1-dorp. Alles is dan anders, zegt Albers, die nog altijd in het prinsdom woont. Ook voor coureurs. Zo begint het raceweekeinde een dag eerder dan normaal, op woensdag. Op vrijdag is er een ‘rustdag’, vooral om ruimte te bieden aan de vele randzaken rond de GP. Albers: ‘Elke sponsor wil iets in Monaco. Ik had er bijna net zoveel PR-activiteiten als bij de andere races bij elkaar.’

Verstappen poogt het weekeinde zo ontspannen mogelijk door te komen. ‘Ik slaap thuis, dus dat maakt het allemaal wat makkelijker’, zegt de Nederlander die sinds 2015 in Monaco woont. Elke dag haalt een boot hem op in zijn woonwijk Fontvieille. Die brengt hem naar het ponton in de haven waarop zijn teamonderkomen staat.

Red Bull doet er alles aan om hem zo scherp mogelijk te houden. Dat is belangrijk, weet Verstappen. Hij onderhoudt een moeizame band met het circuit. In 2016 crashte hij er drie keer in één weekeinde. Twee jaar later ging het weer mis. Hij crashte in de laatste training. Daardoor miste hij de kwalificatie en was hij kansloos in de race.

Verstappen is niet de enige die zich verslikte in de smalle straten. Ayrton Senna vergooide in 1988 een dag na zijn legendarische kwalificatieronde de zege. Hij spinde, omdat hij was afgeleid door een bericht over de boordradio.

Verstappen kan er overigens prima mee leven als hij nooit Monaco wint, maar wel wereldtitels pakt. ‘Natuurlijk wil ik hier graag winnen, maar dat wil ik op elk circuit. En ik ben sowieso niet iemand die denkt van: afgelopen jaar is het niet goed gegaan en daarom moeten we nu extra ons best doen.’