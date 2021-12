Verstappen met stip in eregalerij Nederlandse topsport, ‘en er staat nog veel te gebeuren’

Verstappen in Abu Dhabi met de wereldbeker. Beeld ANP

‘Als je de eerste bent in zo’n mondiale sport, schrijf je op voorhand geschiedenis’, zegt Van de Vooren. ‘Er zijn natuurlijk geen criteria voor dit soort zaken, waarbij iemand bijvoorbeeld zoveel punten nodig heeft om een icoon te worden. Maar bij Verstappen durf ik het wel aan. Hij heeft nog een lange carrière voor zich en daarna hoort hij sowieso in dat rijtje thuis.’

Als sporthistoricus kijkt Van de Vooren al een tijdje met bovengemiddelde interesse naar wat Verstappen teweegbrengt in het Nederlandse sportlandschap. Hij stipt daarbij de rentree van Zandvoort op de Formule 1-kalender aan. Verstappen won in september direct die eerste Nederlandse GP in 36 jaar. Van de Vooren: ‘Dat een sporter zoiets groots van de grond krijgt, kent bijna zijn gelijke niet in de Nederlandse sport. Misschien dat alleen de wereldtitel allround van Henk van der Grift in 1961 zoiets heeft losgemaakt. Dat heeft tot de eerste kunstijsbaan van Nederland geleid, de Jaap Edenbaan, en uiteindelijk tot alle andere overdekte schaatsbanen. Die waren er anders ook wel gekomen, maar dan later.’

‘Met Verstappen staat nog veel te gebeuren’

Verstappens sportloopbaan is er eentje zonder precedent, zowel in de Nederlandse sport als binnen zijn eigen raceklasse. Meer dan twee podiumplekken en een handjevol WK-punten hadden de veertien Nederlanders in de ruim zes decennia voor Max Verstappens debuut in de Formule 1, in 2015, niet behaald. Hij is de jongste Formule 1-coureur ooit, de jongste die punten scoorde en de jongste racewinnaar.

Waar Verstappen uiteindelijk zal eindigen op de ladder van de Nederlandse sport is volgens Van de Vooren daarom lastig te zeggen. ‘Bij al die andere iconen kijk je terug op een voltooide carrière. Verstappen zit nu bij wijze van spreken in de fase dat Cruijff nog niet eens naar Barcelona was gegaan. Er staat nog veel te gebeuren.’