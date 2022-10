Verstappen met poleposition op koers voor titelprolongatie in Japan

Max Verstappen na de kwalificatie. Beeld ANP / EPA

Verstappen wist voor de kwalificatie niet precies waar hij stond. Vanwege de coronacrisis had de Formule 1 het Suzuka-circuit liefst drie jaar niet meer aangedaan. Verder zijn voor dit seizoen de auto's compleet veranderd. Daardoor hadden de teams niets aan hun data uit eerdere races op het circuit dat in 1962 werd getekend door de Nederlander Hans Hugenholtz en een favoriet is onder de coureurs vanwege zijn snelle, slingerende bochten.

Daar kwam bij dat de eerste trainingen op vrijdag verreden werden in regenachtig weer en op nat asfalt nivelleren de verschillen tussen de auto’s. Dat vertroebelde het zicht op de pikorde nog meer. Het voelde niet slecht, zei Verstappen na die eerste trainingen, maar hij had wel gehoopt op iets meer ‘representatieve omstandigheden’.

In de laatste training op zaterdag, op een droog circuit, kreeg hij die omstandigheden wel en reed hij met afstand de snelste tijd. Daardoor startte Verstappen als favoriet aan de kwalificatie. Het verschil met de Ferrari’s bleek alleen wel kleiner dan vooraf gedacht, met als gevolg een kwalificatie waarin Verstappen en de rode bolides elkaar nauwelijks ontliepen en iedereen tot het uiterste moest gaan.

Minieme honderdste

Het leidde tot een enigszins rommelig derde en laatste kwalificatiedeel, waarin een incident tussen Verstappen en McLaren-coureur Lando Norris opviel. Verstappen verloor in een tussenronde op koude banden kort de controle over zijn RB18, toen hij zag dat Norris hem op het laatste moment nog wilde inhalen. Het moment lag onder het vergrootglas bij de wedstrijdleiding, omdat Verstappen bij het verlies van de controle Norris het gras opduwde, wat de scheidsrechters kunnen zien als het ophouden van een tegenstander.

Verstappen dacht niet dat hem dat op een straf zou komen te staan, zei hij voor de camera van Viaplay. Zowel Norris als Verstappen was de banden aan het opwarmen voor een snelle kwalificatieronde. Het is dan een ongeschreven regel dat coureurs elkaar niet inhalen voor het ingaan van de laatste bocht, zei Verstappen. ‘Dus uiteindelijk creëer je dan de problemen zelf door iemand anders te naaien’, zei Verstappen over Norris. ‘Dat vind ik niet correct.’

Het voorval hield Verstappen niet tegen de snelste tijd te rijden. Hij was uiteindelijk een minieme honderdste van een seconde rapper dan die van zijn rivaal Charles Leclerc, met als beloning dus zijn vijfde ‘pole’ van het jaar.

Met zijn eerste startpek zet Verstappen de eerste stap naar zijn gedroomde titelprolongatie in Japan. Hij draaide er de afgelopen niet omheen dat hij op Suzuka het liefst zijn tweede titel pakt. Op het circuit reed hij in 2014 als 17-jarige zijn eerste officiële Formule 1-meters in een training. Daarnaast is de motor die een belangrijke rol speelt in zijn huidige succes gebouwd door het Japanse automerk Honda. De Grand Prix voelt daardoor als een soort thuisrace voor hem.

‘Blij om terug te zijn’

Bij de zege (25 punten) en het extra punt voor de snelste ronde is hij zondag sowieso kampioen. In alle andere gevallen is hij afhankelijk van de prestaties van de twee enige coureurs die puur rekenkundig nog kans maken op de titel: Leclerc en zijn teamgenoot Pérez. Er wacht hem alleen wel een listige race, met hoogstwaarschijnlijk regen.

Direct na de kwalificatie was Verstappen daar nog niet mee bezig. Hij had er vooral van genoten dat hij weer kon rijden op Suzuka, zei hij met een brede glimlach. ‘Dus ik ben erg blij om hier op pole te staan, maar ook blij om hier weer terug te zijn.’