Verstappen machteloos in kwalificatie voor GP van Duitsland

In Oostenrijk startte Max Verstappen (20) begin deze maand vanaf de vierde plek op een circuit waar hem vooraf weinig kansen waren toegedicht, om de race uiteindelijk tot ieders verrassing te winnen. In Duitsland vertrekt hij zondag vanaf dezelfde positie op een soortgelijk circuit. Dus was de vraag logisch na de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland: ligt er weer een dergelijk huzarenstukje in het verschiet?

Verstappen gaf een antwoord zonder opsmuk: hij heeft werkelijk geen idee. ‘Dit is een lastig circuit voor ons, maar het was in Oostenrijk ook totaal onverwacht dat het in de race heel goed ging. We gaan sowieso tijd verliezen op de rechte stukken. Dat winnen we weer terug in de bochten. Of het genoeg zal zijn, weet ik niet’, zei hij zaterdag.

Verstappen reed in Duitsland een sterke kwalificatie. Hij was de enige coureur die vol gas door de eerste bocht durfde, iets waar hij na de kwalificatie tevreden mee was. ‘Dat voelde lekker. Ik heb het pas in mijn laatste ronde gedaan, omdat ik niet het risico wilde lopen al in het eerste kwalificatiegedeelte mijn vloer kapot te rijden’, zei hij met een glimlach.

Het zijn dergelijke zaken waaruit Verstappen zijn lol moeten halen in de kwalificatie op snelle circuits zoals Hockenheim. Voor de snelste tijd is hij in normale omstandigheden namelijk kansloos.

Zijn Renaultmotor kan simpelweg niet opboksen tegen de krachtigere Mercedes- en Ferrarikrachtbronnen. ‘Ach, zo is het al vier jaar’, zei hij schouderophalend. ‘Vrijdag, tijdens de eerste twee trainingen zaten we er nog goed bij. Maar dan schroeven ze vandaag alles open in hun motoren en dan houden we het niet meer bij.’

Dus start Verstappen zondag vanaf de vierde plek op de Hockenheimring. Maar wel met meer perspectief dan op het eerste gezicht lijkt. Twee van zijn concurrenten, Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton, beginnen aan de race op achterstand.

Verstappens teamgenoot Ricciardo wist al voor het weekeinde dat hij de wedstrijd achteraan zou starten. Hij liet meerdere onderdelen vervangen in zijn motor en werd daarom voor straf teruggezet in de startopstelling.

Bij viervoudig wereldkampioen Hamilton ging het zaterdag in het eerste kwalificatiegedeelte mis. Hij stuurde zijn Mercedes te hard door de eerste bocht, ging wijd en stuiterde over het gras en de kerbstones (stoepranden die grens van het circuit markeren, red.). Daarmee vernielde hij zijn versnellingsbak.

Zijn Mercedes viel stil. Hamilton stapte uit en poogde al rennend zijn auto nog terug te duwen naar de pitstraat. Tot hij zich realiseerde dat het zinloos was en de teleurstelling hem overviel. Met gevoel voor drama zat hij een minuut lang naast zijn Mercedes, steunend met zijn helm op de zilveren auto.

Hamilton duwt zijn stilgevallen auto tijdens de kwalificatie voor de GP van Duitsland. Foto Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Het was typisch zo'n moment dat achteraf beslissend bleek in de WK-strijd. Hamilton zat twee jaar geleden ook al eens in een soortgelijke situatie. Toen begaf zijn motor het in Maleisië terwijl hij op de overwinning afkoerste. Hamilton hurkte na die uitvalbeurt in het gras en bleef zitten met de handen voor zijn helm. Hij eindigde als tweede in de WK-stand, op vijf punten van teamgenoot Rosberg.

Max Verstappen denkt overigens Hamilton tijdens de race nog wel tegen te komen, ook al vertrekt de regerend wereldkampioen vanaf de veertiende plek. ‘Als hij gelukt heeft, komt hij goed door de start en dan zie ik hem vanzelf wel weer dichterbij komen. Of ik hem dan makkelijk achter me kan houden? Geen idee, zien we morgen wel.’

Hamilton lijkt door zijn matige startplek wel nagenoeg kansloos voor de zege. Zijn belangrijkste concurrent in de strijd om de wereldtitel, Sebastian Vettel, profiteerde daar optimaal van. De WK-leider stuurde zijn Ferrari soeverein over zijn thuiscircuit dat ligt op een half uur rijden van zijn geboorteplaats Heppenheim.

Vettel greep de eerste startplek met een magistrale kwalificatieronde. Het was zijn eerste poleposition in Duitsland in een Ferrari, wat de tienduizenden Duitsers op de tribune bejubelden met gejuich en gezwaai met Ferrari-vlaggen. Het deed voor even denken aan de hoogtijdagen van recordkampioen Michael Schumacher, juist nu de GP van Duitsland hoogstwaarschijnlijk voor lange tijd van de kalender lijkt te verdwijnen.

Vettel was na de kwalificatie zichtbaar tevreden, maar wilde zich nog niet rijk rekenen voor de race. Hij weet als geen ander dat een goede startplek allesbehalve garanties biedt op een goed resultaat. Zeker met Max Verstappen morgen in zijn spiegels.