Verstappen loopt winst in China mis door ongeduldige inhaalacties: 'Heb het zelf verprutst'

'Het loopt niet soepel'

Verstappen was na zijn race zichtbaar teleurgesteld en opvallend zelfkritisch, wetende dat hij een overwinning had weggegooid. 'Ik heb deze race zelf verprutst', zei hij voor de camera van Ziggo Sport. Of hij niet wat rustiger moest zijn bij die inhaalacties? 'Tsja. Dat is achteraf heel makkelijk zeggen, maar het had in deze situatie beter gekund. Ik kan het nu niet meer veranderen (...) ik weet niet wat het is, kan er moeilijk antwoord op geven. Het loopt nu gewoon niet soepel.'



Verstappen en Vettel hadden na de race een onderonsje, waarin Verstappen zijn excuses aanbood aan de Duitser. Vettel: 'We hadden geluk dat we allebei door konden gaan. Dit was Max z'n fout, hij schatte de situatie verkeerd in. Ik heb hem gezegd dat hij z'n podium heeft weggegooid. Ik had toch niet tegensparteld als hij me had ingehaald, hij was veel sneller en ik was vooral in gevecht met Lewis.'