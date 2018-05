Verstappen leert niet van zijn fouten. Hoe lang gaat Red Bull dat nog pikken?

Wanneer is het geduld van Red Bull met Max Verstappen (20) op? Die vraag wordt steeds relevanter nu Verstappen in Monaco zijn raceweekeinde vergooide voordat er ook maar één competitieve kilometer was verreden. In het prinsdom had Verstappen een uitstekende kans op een topresultaat. Tot hij crashte tijdens een training en daarmee zijn incidentrijke seizoen voortzette.

Max Verstappen verlaat het circuit te voet nadat hij zijn kansen op een goede klassering in de Grote Prijs van Monaco voor Formule 1 heeft vergooid. Foto ANP

Twee uur voor de kwalificatie stuurde Verstappen zaterdag tijdens een onbeduidende oefenronde te vroeg in bij de snelle zwembadsectie-chicane. Hij raakte de vangrail, brak de wielophanging van zijn rechtervoorband af, gleed door en knalde tegen de volgende vangrail. Zelfs met hulp van de monteurs van teamgenoot Ricciardo lukte het niet de auto tijdig te repareren.

Verstappen miste de kwalificatie en startte zondag de race als laatste. In Monaco is dat fataal. Nergens is een goede startpositie belangrijker. Inhalen in de smalle, bochtige straten is nagenoeg onmogelijk.

Twee jaar geleden botste Verstappen op identieke wijze tegen exact dezelfde vangrail. Volgens Mercedes-voorzitter Niki Lauda leert Verstappen maar niet van zijn fouten. ‘Hij moet die chip in zijn hoofd laten vervangen’, zei hij zaterdag tegen Bild. Lauda had te doen met Red Bull-coureurbaas Helmut Marko: ‘Die moet Verstappen zeggen dat dit niet meer kan en hem tegelijk voor de buitenwereld verdedigen.’

Bij Marko, die Verstappen als 18-jarige in een topauto van Red Bull zette, lijkt de ergernis toe te nemen. Na zijn trainingscrash poogde een schuldbewuste Verstappen in de Red Bull-garage een gesprek aan te knopen met Marko. Die wuifde hem via een wegwerpgebaar resoluut weg. Marko had even geen zin weer een sof te bespreken met Verstappen, zeker niet afgelopen weekeinde.

Red Bull had de GP van Monaco omcirkeld op de kalender als race om te scoren. Het is een van de weinige wedstrijden waar het team optimaal kan profiteren van de sterke punten. De Red Bulls zijn snel op bochtige, Monaco-achtige circuits. Daarnaast is op de traagste baan van het seizoen (gemiddeld 160 kilometer per uur) een krachtige motor minder doorslaggevend.

Om te zien wat mogelijk was geweest, hoefde Verstappen alleen maar naar teamgenoot Ricciardo te kijken. De Australiër kende een perfect weekeinde met de snelste tijden in alle trainingen, de drie kwalificatiegedeelten en de racewinst. Zelfs met een probleem in zijn motor lukte het hem zondag de Mercedessen en Ferrari’s achter zich te houden.

Groot contrast

Hij revancheerde zich voor z’n GP van Monaco van twee jaar geleden, toen een mislukte pitstop hem de zege kostte. Terwijl Ricciardo werd omhelsd door een dolenthousiaste teambaas Christian Horner parkeerde Verstappen zijn auto anoniem op de baan nadat hij in zijn superieure RB14 uiteindelijk nog als negende was gefinisht, goed voor twee WK-punten.

Verstappen in actie tijdens de Grand Prix van Monaco. De Limburger kwam niet verder dan de negende plaats. Foto ANP

In twee jaar tijd was het contrast tussen de Red Bull-teamgenoten nooit zo groot als op zondag. Intussen kukelde Verstappen weer in de put waaruit hij net geklommen was met z’n eerste podiumplek van het seizoen twee weken geleden in Spanje.

Het lukte hem dit jaar nog niet een rimpelloze wedstrijd te rijden. In Australië spinde hij na een onrustige openingsfase. In Bahrein botste hij tegen Lewis Hamilton. In China vergooide hij een mogelijke zege met ongeduldige inhaalacties. In Azerbeidzjan reden Verstappen en Ricciardo elkaar uit de race. In Spanje had hij het geluk dat een tik tegen de achterkant van Williams van Lance Stroll niet einde wedstrijd betekende.

Totaal onnodig

Red Bull-teambaas Horner sprak na Verstappens trainingscrash in Monaco bij Channel 4 over ‘een keiharde les’ voor zijn coureur. ‘Hij moet hiervan leren en stoppen met het maken van deze fouten.’ Helmut Marko bestempelde het moment als ‘totaal onnodig’ tegenover de BBC. ‘Hij moet geduldiger worden, situaties beter leren inschatten’, aldus de Oostenrijker.

Marko zei volgende week een gesprek te gaan voeren met de Nederlander. Niet dat voor Verstappen dan degradatie dreigt naar opleidingsteam Toro Rosso, zoals zijn voorganger Daniil Kvyat na een reeks matige resultaten overkwam. Daarvoor heeft Verstappen nog te veel krediet, verdiend met onder meer zijn soevereine zeges eind vorig jaar in Maleisië en Mexico.

Zo onfeilbaar als vorig seizoen, toen Red Bull geen seconde twijfelde Verstappens contract eerder te verlengen dan de verbintenis van Ricciardo, lijkt hij alleen ook niet meer getuige de uitspraken van Marko en Horner.

‘Soms zit er zo’n jaar tussen dat het niet loopt. Het ergste is als je niet snel genoeg bent en dat is gelukkig niet het geval’, zei Verstappen zondag na de race voor de camera van Ziggo Sport. ‘Dit zijn heel pijnlijke momenten. Soms heb je die nodig om beter te worden.’ Het is de vraag hoeveel van die momenten hem nog worden gegund.