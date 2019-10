Verstappen krijgt in Japan koekje van eigen deeg van gewaagd sturende Leclerc

Honda had de GP van Japan aangegrepen om alles uit de motor van Max Verstappen te persen, in jacht op de overwinning voor eigen publiek. Het bleek bij lange na niet genoeg voor een gunstige startpositie.

Het chagrijn droop van Max Verstappens gezicht. Terwijl de auto’s nog raasden over het circuit waar voor hem enkel de zege telde, stond hij zondag als eerste uitvaller de pers te woord. Ferrari-coureur Charles Leclerc was kort na de start van de GP van Japan tegen zijn auto gebotst. Dat zorgde voor aanzienlijke schade bij de Nederlandse F1-coureur, waardoor hij zijn bolide al na vijftien ronden in de garage van zijn team moest parkeren.

‘Belachelijk dat hier niet meteen een straf voor wordt gegeven’, mopperde Verstappen voor de camera van Ziggo Sport over de in zijn ogen ‘lompe’ actie van Leclerc en het niet direct handelen van de scheidsrechters daarna. Ruim tweeënhalf uur na de race kreeg de Monegask alsnog een tijdstraf van vijf seconden.

Verstappen werd het slachtoffer van jurisprudentie die hijzelf had gecreëerd. Leclerc nam risico door aan de binnenkant van een bocht te blijven toen Verstappen hem wilde inhalen. Een gewaagde inhaalactie van Verstappen op diezelfde Leclerc werd tijdens de GP van Oostenrijk eind juni na uren beraad door de wedstrijdleiding beoordeeld als geoorloofd. Sindsdien zijn de scheidsrechters terughoudender als het gaat om het uitdelen van straffen en rijden coureurs brutaler. In Oostenrijk won Verstappen daardoor de race. In Japan ervoer hij de andere kant van de medaille.

Gekibbel

Het gekibbel over de wedstrijdleiding overschaduwde dat Verstappen in een snellere auto waarschijnlijk helemaal niet in de situatie terecht was gekomen die van zijn raceweekeinde een sof maakte. Hij startte de race in Suzuka vanaf de vijfde plek. Met een betere startpositie had hij makkelijker uit het gedrang in de eerste bochten na de start kunnen blijven.

Een betere startplek zat er alleen geen moment in tijdens de kwalificatie, die vanwege tyfoon Hagibis was uitgesteld naar de ochtend van de racedag, op zondag. Het verschil met de snelste kwalificatietijd van Sebastian Vettel (Ferrari) was een voor Formule 1-begrippen gigantisch gat van bijna achttiende van een seconde.

En daar baalde Verstappen van. Zijn krachtbronleverancier Honda had de race aangegrepen om alles uit de motor te persen, in jacht op de overwinning voor eigen publiek. ‘Ik had er veel meer van verwacht’, zei Verstappen teleurgesteld na de kwalificatie. Na de race was die teleurstelling weggedrukt door de ergernis over het incident met Leclerc. ‘Want dit was buiten ons doen, dus dan doet het minder pijn.’

Het verbloemde niet dat ook in Japan, op een circuit waar Verstappen de afgelopen drie seizoenen op het podium stond, het resultaat tegenviel; net als in de vier andere races na de zomerstop . De opmars van Red Bull van voor de zomerstop, toen Verstappen in vier races twee keer won, is daarmee abrupt gestopt.

Zorgelijk

Dat is zorgelijk. Vooral met oog op volgend seizoen, als de 22-jarige Verstappen zijn laatste kans heeft om de jongste wereldkampioen ooit te worden. Ondertussen heeft Ferrari de weg naar boven de afgelopen maanden wel gevonden. De Italiaanse renstal oogt sinds de zomerstop gelijkwaardig aan het structureel sterke Mercedes.

Het Duitse team stelde op zijn beurt dankzij de zege van Valtteri Bottas in Japan anderhalve maand voor het seizoensslot in Abu Dhabi al de wereldtitel voor teams veilig. Het is de zesde op rij voor Mercedes. Als WK-leider Lewis Hamilton in een van de komende races zijn zesde coureurstitel grijpt, overtreft het team de succesreeks van het Ferrari van Michael Schumacher tussen 2000 en 2004 en is het de dominantste renstal ooit in de koningsklasse. Verder is er geen reden om aan te nemen dat de hegemonie van Mercedes plots stopt, omdat er in 2020 geen noemenswaardige regelwijzigingen zijn.

‘Maar we zijn nog wel steeds aan het verbeteren, het gat wordt kleiner’, zo sloot Verstappen zondag het persbericht van zijn team nog enigszins positief af. Zijn vader Jos was twee weken geleden in het Ziggo Sport-programma Peptalk minder diplomatiek. Die zei zich ‘enorm’ zorgen te maken als het gaat om het perspectief van zijn zoon voor volgend jaar.

‘De verwachting was dat we dit jaar het gat gingen dichten met Mercedes, maar dat ziet er nu niet naar uit. Dus waarom zou dat volgend jaar wel in een keer lukken?’, vroeg Verstappen senior zich hardop af. ‘We blijven achter op zowel het gebied van auto als motor. Anderen maken progressie, terwijl wij stilstaan. Het team moet echt dingen gaan veranderen. Anders wordt volgend jaar ook een verloren jaar.’