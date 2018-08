Verstappen krijgt Gasly als nieuwe teamgenoot

Pierre Gasly komt vanaf volgend jaar in de Formule 1 uit voor Red Bull. De 22-jarige Fransman neemt bij het team van Max Verstappen de plaats in van de Australiër Daniel Ricciardo, die onlangs bekendmaakte over te stappen naar Renault.

Pierre Gasly. Foto EPA

Gasly rijdt nu nog voor Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Vorig jaar maakte de coureur zijn debuut in de Formule 1. Gasly, die in 2016 de titel behaalde in de GP2 Series, staat ruim over de helft van dit seizoen op de dertiende plaats in de stand om het wereldkampioenschap in de Formule 1 met 26 punten. Zijn beste prestatie in de belangrijkste raceklasse was de vierde plaats in de Grote Prijs van Bahrein in april. Ook in Monaco (zevende) en Boedapest (zesde) zat Gasly bij de eerste tien.

‘Sinds Pierre een klein jaar terug plaatsnam in een Formule 1-stoeltje, heeft hij laten zien over enorm veel talent te beschikken’, aldus teambaas Christian Horner. ‘Onze focus ligt nu nog op zo goed mogelijk presteren in het huidige jaar, maar we kijken al uit naar 2019 om met Pierre en Max te concurreren met de andere teams.’

Gasly is blij dat hij al zo snel doorstroomt naar Red Bull. ‘Het is een droom die uitkomt’, zegt de Franse rijder. ‘Dit was mijn doel toen ik in 2013 aan het opleidingsprogramma bij dit team begon. Het is weer een stap vooruit in mijn ambitie om WK-wedstrijden te winnen en meestrijden voor de titel. Ik ben erg competitief ingesteld en wil altijd winnen.’

Dit seizoen staan in de Formule 1 nog negen races op het programma. De eerstvolgende is komend weekeinde in België.