Verstappen kent dramatische eerste race als wereldkampioen door late uitvalbeurt

Ferrari-coureur Charles Leclerc (links) ging vanaf pole position snel weg in Bahrein. Verstappen (tweede van links) volgt. Beeld ANP / EPA

Verstappen kon na het haperen van zijn motor nog wel naar de pitstraat rijden. Direct na het stilzetten van zijn RB18 stapte hij met gebogen hoofd uit. Tot overmaat van ramp zag hij ook nog zijn teamgenoot Pérez uitvallen, waardoor zijn team Red Bull geen enkel punt scoorde in Bahrein.

Voor Red Bull eindigde het weekeinde dus rampzalig. Het contrast kon bijna niet groter met Ferrari, dat dankzij het uitvallen van Verstappen zowel de eerste (Charles Leclerc) als de tweede plek (Carlos Sainz) greep. Lewis Hamilton, Verstappens rivaal van vorig seizoen, kreeg dankzij het wegvallen van beide Red Bulls een podiumplek cadeau in een auto die allesbehalve perfect is.

Bij de testdagen van de dit jaar compleet veranderde auto’s kwam al de eerste hint dat Ferrari na jaren in de anonimiteit dit seizoen zomaar weer eens snel zou kunnen zijn. In de boeiende openingsrace in Bahrein kwam de bevestiging, waarbij Verstappen en Leclerc lang aan elkaar gewaagd bleken tot Verstappens uitvallen.

Sleutelmoment was een rondenlang, boeiend gevecht tussen de leeftijdsgenoten na ongeveer eenderde van de wedstrijd. Daarbij haalde Verstappen Leclerc drie ronden op rij op exact hetzelfde punt in, waarbij Leclerc op een soortgelijke identieke manier kort daarna zijn plek weer terugpakte. De twee kwamen enkele keren tot op centimeters van elkaar. Verstappen moest uiteindelijk de strijd staken, omdat hij zich verremde bij zijn derde inhaalpoging. Vervolgens kon Leclerc een gat slaan met de Nederlander.

Pas in het slot kwam Verstappen weer in de buurt bij de rode auto dankzij een safetycar-situatie, maar op dat moment kampte hij al met stuurproblemen en was hij meer bezig met het verdedigen van zijn tweede plek dan vechten om de zege. Kort daarna kwamen daar dus ook nog motorproblemen bij, in een race waarin zo’n beetje niets liep zoals Verstappen het had gewild.

Voor Leclerc was het precies andersom. De 24-jarige Monegask, die anderhalve maand jonger is dan Verstappen, leidt nu voor het eerst in zijn loopbaan het Formule 1-kampioenschap. Hij stond na de race glunderend voor de camera. ‘Ik ben zo blij. De afgelopen twee jaar waren heel moeilijk voor het team. We wisten dat deze nieuwe regels een enorme kans waren voor het team en nu beginnen we op de best denkbare manier.’