Verstappen is snel op eerste testdag, maar Red Bull is vooral blij met de technische data

Max Verstappen op de eerste testdag van het Formule 1-seizoen in Bahrein. Beeld ANP

Max Verstappen, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, is het nieuwe raceseizoen in stijl begonnen. De coureur van Red Bull zette op de eerste testdag van het jaar de snelste tijd neer op het circuit van Sakhir in Bahrein waar volgende week de eerste race zal zijn. Aan die snelste tijd moeten niet al te veel conclusies worden verbonden. Belangrijker is dat de 25-jarige Limburger in twee sessies van elk 4 uur en een kwartier een groot aantal rondjes aflegde: 157, bijna drie keer het aantal van de openingsrace op 5 maart.

Alle tien de Formule 1-teams hebben in Bahrein drie dagen en in totaal 25,5 uur om hun beide auto’s te testen. Die gelimiteerde periode voor iedereen moet de kansengelijkheid vergroten. De twintig coureurs moeten vooral zo veel mogelijk rondjes rijden om een maximum aan data over hun auto te verzamelen.

Red Bull-teambaas Christian Horner legde de verzamelde pers uit dat zijn team in de beperkte tijd minutieus een programma afwerkt. ‘We experimenteren met de afstelling en kijken wat wel en niet werkt. Het is cruciaal dat je dan geen tijd verliest.’

Over de auteur Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft over wielrennen en Formule 1. Eerder werkte hij op de politieke redactie en was hij correspondent in Azië.

De afgelopen jaren testten de Formule 1-teams hun auto’s op het circuit van Barcelona en hadden dan nog, zoals vorig jaar, een maand de tijd om de testresultaten om te zetten in verbeteringen. Dit jaar is dat een week, maar in die week in Bahrein mogen de bolides tussentijds niet de baan op, tot vrijdag 3 maart voor de eerste training. Tussentijds leren coureurs hun nieuwe auto verder kennen op de simulator die is gevoed met de tijdens de testdagen verzamelde data.

De 25,5 testuren zijn kostbaar. Het raceweekend in Bahrein bestaat uit drie trainingssessies van elk een uur, de kwalificatie van een uur en een race van circa anderhalf uur. Exclusief testen zit een coureur zoals Verstappen al met al per seizoen hooguit 130 uur in zijn Formule 1-auto.

Nick de Vries

Net zoals de wereldkampioen slaagde zijn landgenoot erin de testtijd nuttig te besteden. De 28-jarige Nyck de Vries uit Uitwellingerga kwam in zijn debuut in de Alpha Tauri, het tweede team van Red Bull, in één sessie tot een recordaantal van 85 rondjes. De Vries klokte de dertiende tijd en was daarmee productiever en sneller dan zijn zes jaar jongere, Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda.

De Vries viel vorig jaar in een Williams eenmalig in voor de zieke Alexander Albon en reed in zijn eerste GP zo goed dat hij de interesse wekte van minstens drie teams. Alpha Tauri trok aan het langste eind en de baas van dat team, Franz Tost, vertelde donderdag dat De Vries zijn nut al vóór de testdagen had bewezen.

De Vries reed vorig jaar als testrijder voor meerdere teams en zat ook in de Alpha Tauri. Volgens Tost vertelde zijn coureur uiterst gedetailleerd aan de ingenieurs wat er technisch aan de auto kon worden verbeterd. ‘Hij was flink aan het klagen’, zei Tost, ‘en dat was voor ons een wake-up call. Hij is zeer ervaren. Je voelt en ziet dat hij veel races en kampioenschappen heeft gewonnen.’ De Vries is tweevoudig wereldkampioen in de karts en is voormalig Formule 2 en Formule E-kampioen.

Concurrentie

Verstappen werd vorig seizoen wereldkampioen met een recordaantal overwinningen in een seizoen. Weinigen denken dat hij dat met Red Bull dit jaar kan herhalen. Enerzijds omdat de verwachting is dat Red Bulls concurrenten Mercedes en Ferrari dit jaar bijna niet anders kunnen dan beter voor de dag komen.

Anderzijds is de concurrentie voor Red Bull groter, is de verwachting, omdat het Oostenrijkse team zijn aerodynamische vondsten minder vaak in de windtunnel mag testen. Dat is deels een straf omdat Red Bull in 2021 meer geld uitgaf dan toegestaan.

Deels is dat ook de regel: de winnaar van de constructeurstitel (Red Bull) krijgt minder windtunneltijd dan de nummer twee (Ferrari), die weer minder sessies mag inplannen dan de nummer drie (Mercedes). Zo zal het Duitse team van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ruim een kwart meer tijd hebben om met behulp van de windtunnel de luchtweerstand te verminderen, dan Red Bull.