Verstappen is realistisch: ‘We moeten het doen met wat we op dit moment hebben’

Max Verstappen gooit een balletje met oud-NBA-speler Chris Bosh van de Miami Heat. Beeld REUTERS

Zijn levensdoel was bereikt, grapte Max Verstappen donderdagavond in een videogesprek vanuit het Amerikaanse Austin. ‘Dus ik kan eigenlijk wel stoppen met de Formule 1.’ Een paar uur eerder had hij te horen gekregen dat hij in een enquête onder 167 duizend racefans als populairste coureur van het moment was bestempeld. Een eervolle uitverkiezing, maar Verstappen kan er weinig mee.

Hetzelfde geldt voor de talloze bespiegelingen richting de nog resterende zes races dit seizoen, waarin wordt beslist of hij de wereldtitel pakt. Met nuchterheid, realisme en rechtlijnigheid koerst Verstappen af op de apotheose.

Verwacht daarom dus niet dat hij opeens dolenthousiast is over een populariteitsverkiezing die hem nooit heeft geïnteresseerd. Verstappen herhaalde donderdag ook zijn ergernis over de populaire Formule 1-serie Drive to Survive op Netflix. De Amerikanen verdraaien in zijn ogen te veel zaken, waardoor hij weigert mee te werken aan de serie die hem nog populairder kan maken.

‘Ik denk dat mensen het heel belangrijk vinden dat je gewoon authentiek bent’, legde Verstappen uit. ‘Dus dat je rechtdoorzee bent en zegt wat je denkt. Zo ben ik. Natuurlijk vindt niet iedereen dat leuk, maar genoeg mensen blijkbaar ook wel.’

Recht voor zijn raap

Die recht-voor-zijn-raapmentaliteit neemt hij mee in de titelstrijd met zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, die zondag een vervolg krijgt in de VS met de race op het Circuit of the Americas in Austin. Zo zei hij na de vorige GP in Turkije dat zijn team flink aan de bak moest, omdat de Mercedessen op Istanbul Park aanzienlijk sneller waren. Of die opmerking bedoeld was om zijn team extra te motiveren? ‘Nee, dat zijn gewoon de feiten’, zei Verstappen onomwonden.

De Nederlander leidt na driekwart van het seizoen het kampioenschap (zes punten voorsprong). Hij won de meeste wedstrijden (zeven) en startte het vaakst vanaf de eerste plek (acht keer). Toch is elke zin die hij uitspreekt over zijn titelkansen doorspekt met gereserveerdheid.

Anderhalve maand geleden won hij in Zandvoort voor het laatst een race. In de drie wedstrijden na die Nederlandse GP was Mercedes sneller. Op de snelle circuits in Sotsji en Monza, waar het Duitse topteam traditiegetrouw heerst, was dat ingecalculeerd. In Turkije zou Verstappen dan weer toeslaan.

Te traag in Turkije

Toen hij daar kansloos bleek, spraken meerdere analisten hun zorgen uit. Een van hen was voormalig Red Bull-coureur Mark Webber. ‘Max doet wat hij kan, maar op basis van de laatste races moet je je afvragen of zijn auto genoeg snelheid heeft om Hamilton te bedwingen’, zei Webber in een podcast van de Formule 1.

De opmars van Mercedes kwam voor Verstappen niet onverwacht. Hij zag bij de laatste wedstrijd voor de zomerstop in Hongarije al dat de zwarte bolides flink waren verbeterd. Verstappen beleefde dat weekeinde gelaten. Hij legde daar uit dat er vooral naar de normaliter langzamere teamgenoten van de titelrivalen gekeken moest worden om de ware potentie van de auto’s te zien.

Verstappen en Hamilton persen in de kwalificatie, als de snelste ronde van het weekeinde wordt gereden, het maximale aan snelheid uit hun auto's. Het gemiddelde verschil tussen Verstappen en zijn teamgenoot Pérez in die kwalificatie is dit seizoen zo’n zes tiende van een seconde. Tussen Hamilton en Bottas is dat iets meer dan drie tiende, wat suggereert dat in de Mercedes ‘makkelijker’ snelheid te vinden is dan in de Red Bull.

Rustig blijven

Mercedes lijkt dus met de snelste auto de laatste races in te gaan, ook omdat Verstappen donderdag bevestigde dat er nog maar weinig verbeterd zal worden aan zijn bolide. Daar komt bij dat Red Bull het de afgelopen maanden moest doen zonder de man die de spil is in het verbeteren van de auto; auto-ontwerper Adrian Newey. Hij was uitgeschakeld vanwege een fietsongeluk. ‘Niet optimaal’, zei Verstappen daarover.

Hij oogde donderdag alleen allesbehalve bezorgd. In het videogesprek haperde de internetverbinding vanuit de VS geregeld. Verstappen herhaalde geduldig zijn antwoorden. Door de rust die hij uitstraalt, tonen Verstappen en Red Bull zich het gehele seizoen al minder grillig dan Hamilton en Mercedes. De Brit miste door fouten en strategische missers flink wat WK-punten.

Juist die combinatie van coureur en team zou in de laatste GP’s zomaar belangrijker kunnen zijn dan de snellere auto. Het zal in de apotheose in ieder geval draaien om details, verwacht Verstappen: ‘We moeten het doen met wat we op dit moment hebben en daar proberen het beste uit te halen’.