Verstappen is in Hongarije klaar met ‘Silverstone-clash’ en bijt van zich af: ‘Niemand kruipt onder mijn huid’

Max Verstappen feliciteert concurrent Lewis Hamilton met zijn pole position. Beeld AP

Max Verstappen schoot even uit zijn slof na de zoveelste vraag over zijn aanvaring met Lewis Hamilton, twee weken geleden in Engeland, waardoor hij in de eerste ronde van de race crashte. ‘Al die fucking questions’, bitste hij fel richting de verbouwereerde interviewer van racefederatie FIA. ‘Sinds donderdag krijg ik hier die stomme vragen over. We racen hard, maar eerlijk tegen elkaar. En nu zeg ik er niets meer over.’

Nee, helemaal senang oogde Verstappen zaterdag niet, direct na de kwalificatie voor de GP van Hongarije. Hij kwam zelf niet verder dan de derde startplek en zag titelrivaal Hamilton ook nog eens de snelste tijd neerzetten. De Britten in de perszaal op de Hungaroring schrokken van Verstappens taalgebruik en discussieerden meteen volop met elkaar: was het Hamilton in het bloedstollende seizoen dan toch gelukt om in het hoofd van de Nederlander te kruipen?

Niets van dat alles, zei een ontspannen Verstappen anderhalf uur later, al lopend naar zijn teamgarage voor een evaluatie met zijn technici. ‘Ik zei gewoon duidelijk dat ze ermee op moesten houden en daarbij gebruikte ik een paar scheldwoorden. Als mensen daar niet tegen kunnen, moeten ze gewoon niet luisteren. Ik heb de hele donderdag het er al over moeten hebben, met iedereen. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. En verder zeg ik volgens mij altijd dat we alleen op onszelf moeten focussen. Niemand kruipt onder mijn huid.’

Verstappen: ‘Ik zei gewoon duidelijk dat ze ermee op moesten houden en daarbij gebruikte ik een paar scheldwoorden.’ Beeld AFP

Het was klare taal van Verstappen, die wel moest erkennen dat Mercedes met een sterk verbeterde auto naar Hongarije was afgereisd. Het gehele weekeinde deden Verstappen en Hamilton weinig voor elkaar onder. In de laatste training was het verschil tussen de twee minder dan een tiende van een seconde. Verstappen had alleen wel gedurende de trainingen al het gevoel dat Red Bull ‘een beetje achter’ lag op Mercedes.

Verstappen: ‘We hadden niet de juiste balans en kwamen wat snelheid tekort op het rechte stuk, waardoor we de vleugel wat hebben aangepast. Maar dat helpt dan weer niet met je downforce (luchtstromen die de auto op het asfalt drukken, red.). Het ging het gehele weekeinde allemaal wat lastiger.’

Zijn gevoel werd bevestigd in de kwalificatie. In het beslissende, laatste kwalificatiegedeelte zette Hamilton direct de snelste tijd neer. Verstappen was bijna een halve seconde langzamer en klaagde daarnaast over gripproblemen. In zijn tweede ronde kwam hij daardoor niet meer in de buurt van Hamiltons tijd.

Hamilton uitgejoeld

Na het parkeren van zijn auto op het circuit stapte Verstappen direct uit zijn bolide. Hij zwaaide nog even naar het oranje vak vol Verstappen-fans voor start/finish en liep daarna weg. Datzelfde vak begon vervolgens luid te joelen toen Hamilton zijn eerste reactie gaf na de kwalificatie.

De zevenvoudig kampioen was nauwelijks nog te verstaan en kon het gejoel niet negeren. Hij reageerde door te zeggen dat het ‘nog nooit zo goed voelde’ om uitgejouwd te worden. Het gaf hem alleen maar meer energie, aldus Hamilton. Verstappen zei ‘geen voorstander’ te zijn van het uitjoelen van coureurs – een relatief zeldzaam fenomeen in de Formule 1 – maar benadrukt dat het ook niet zijn taak is om tegen mensen te zeggen dat ze iets wel of niet moeten doen. ‘Uiteindelijk doen mensen hun eigen ding.’

De roerige nasleep van de kwalificatie deed bijna vergeten dat Verstappen en Hamilton in Hongarije alle voorwaarden hadden geschapen voor een nieuwe confrontatie, twee weken na hun aanvaring op Silverstone. Verstappen start namelijk de race op zachtere, snellere banden dan Hamilton. De kans is daardoor levensgroot dat de twee titelrivalen net als op Silverstone in de eerste ronden weer centimeters van elkaar zullen rijden. Maar als het aan Verstappen ligt, zit die clash dan bij niemand meer in het achterhoofd.