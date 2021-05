Verstappen is bij historische zege in Monaco na zo’n twintig minuten wel uitgefeest: ‘Heel speciaal, maar ik kijk ook vooruit’

Max Verstappen kust zijn vriendin na zijn overwinning op het circuit van Monaco. Beeld AFP

Verstappens naam stond al vetgedrukt in de raceboeken. Nog nooit had iemand op zijn leeftijd (23 jaar) al zo’n erelijst (twaalf F1-zeges) op het palmares. Maar wie in Monaco wint, treedt pas echt toe tot de autosportelite.

De baan kwam in het allereerste F1-jaar in 1950 op de kalender. Het werd direct het kroonjuweel van de sport. Nergens smelten stuurmanskunst, jetset en adrenaline zo samen als in de straten rond de jachthaven van de miljonairsstaat. Met de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans wordt de race gezien als meest prestigieuze wedstrijd in de autosport. Die drie races zijn nu dankzij Verstappens zege allemaal minimaal één keer gewonnen door een landgenoot. Nederland is het zevende land dat zoiets presteert.

Daarnaast is Verstappen de jongste winnaar ooit in het prinsdom. Hij kreeg zijn trofee zondag uit handen van prins Albert van Monaco, die hij in de avond nog eens zag op het decadente slotgala van de Automobile Club de Monaco. Daar hoort traditiegetrouw de racewinnaar acte de présence te geven. Het botste alleen wel met het etentje dat hij al had gepland in zijn woonplaats, zei hij voor de camera van Ziggo Sport. ‘Dus dat moet ik overslaan, jammer genoeg.’

Na 20 minuten uitgefeest

Verstappen heeft nooit iets gehad met mijlpalen of de protserigheid die soms hangt rond zijn sport. Zelfs een zege in Monaco verandert dat niet, bleek zondag. ‘Natuurlijk, het is heel speciaal om hier te winnen’, erkende hij. ‘Toen ik klein was, keek ik al naar deze Grand Prix. Dus nu ik hier sta, ben ik trots. Maar ik kijk ook vooruit, het seizoen is nog lang.’ Zo’n twintig minuten nadat hij zijn Red Bull langs de geblokte vlag stuurde, leek Verstappen alweer uitgefeest.

Negen van de tien F1-coureurs zouden met een overwinning in Monaco voor het leven verzadigd zijn. Dat geldt niet voor Max Verstappen. Hij racet voor wereldtitels, dus was hij zondag ook de eerste die kanttekeningen zette bij zijn zege.

Ja, hij won soeverein: Verstappen greep de leiding bij de start en kwam in de 78 ronden daarna geen moment in de problemen. ‘Maar Monaco kan altijd wel wat vertekenen als het gaat om performance’, zei hij, doelend op de unieke karakteristieken van de baan. In de krappe, langzame straten gelden andere wetten. Zo is topsnelheid er irrelevant en inhalen nagenoeg onmogelijk. Auto’s die op andere banen domineren, kunnen in Monaco ten onder gaan.

Beeld Formula 1 via Getty Images

Grillig

Verstappen merkte afgelopen weekeinde zelf hoe grillig het weekeinde in Monaco kan verlopen. Na de eerste trainingen op donderdag was hij niet te spreken over zijn auto. Zaterdag beschikte hij na wat aanpassingen plots over een van de snelste bolides van het veld en bleken de Ferrari’s – die het gehele jaar nog niet op het podium hadden gestaan – zijn grootste uitdagers.

De race zegt weinig over de daadwerkelijke pikorde. Van de twintig edities tussen 2000 en 2019 werd de GP veertien keer gewonnen door een coureur die later niet de wereldkampioen werd. Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton won in de jaren dat hij de titel greep slechts twee keer in Monaco.

Verstappen wilde daarom ook weinig waarde hechten aan het rampweekeinde van zijn titelconcurrent, die geen moment snelheid kreeg in zijn Mercedes. Hamilton foeterde veelvuldig op zijn team en finishte zondag als zevende. Het extra puntje voor de snelste raceronde troostte hem niet. ‘Er is geen reden om zo te presteren met alle ervaring die we hebben’, zei de Brit via zijn team. ‘Nu moeten we ons herpakken. Er zijn nog achttien races te gaan en dit gevecht is nog lang niet voorbij.’

Hij zag zijn voorsprong van veertien punten op Verstappen in de WK-stand wel in één race veranderen in een achterstand van vier punten. Verstappen leidt het kampioenschap met 105 WK-punten. In vijf races won hij twee keer en werd hij drie keer tweede. Het is met afstand zijn beste seizoenstart ooit.

Elk weekend competitief

Verstappen was alleen niet vergeten dat Mercedes bij de twee races voor Monaco, in Portugal en Spanje, sneller was dan Red Bull. ‘En we weten dat Mercedes enorm sterk zal zijn als we weer naar de normale circuits gaan. Dus we moeten door blijven werken en zorgen dat we elk weekend competitief zijn’, zei hij. De eerste test volgt direct over twee weken in Azerbeidzjan, waar Mercedes de laatste twee edities zegevierde. Verstappen stond er nog nooit op het podium. Hij zal er nu maximaal moeten scoren.

Hij bekijkt het seizoen per race, bleek uit zijn nuchtere antwoord in de persconferentie op de vraag hoe het voelde om voor het eerst zijn naam op de eerste plek in de WK-stand te zien. ‘Als die er aan het einde van het seizoen nog staat, zou dat geweldig zijn’, zei hij. ‘Tot dusver hebben wij als team de minste fouten gemaakt. Daarom staan we bovenaan. Ik hoop dat we dit de rest van het seizoen kunnen volhouden.’