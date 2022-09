Verstappen in enerverende kwalificatie, en met miniem verschil, naar eerste startplek voor thuisrace in Zandvoort

Verstappen na afloop van de kwalificatie. Beeld ANP

Verstappens raceweekeinde in Zandvoort was moeizaam begonnen. Hij moest de eerste training vrijdag na zeven ronden afbreken vanwege een kapotte versnellingsbak. In de tweede training kwam hij door balansproblemen niet verder dan de achtste tijd. ‘En in een uurtje kun je dan niet veel veranderen, dus we moesten het er maar mee doen’, zei Verstappen gelaten na die training.

Zeker op een relatief kort circuit als Zandvoort, waar de verschillen klein zijn, is elke verloren tijd kostbaar. Het liefst rijden de coureurs op dergelijke banen zoveel mogelijk trainingsronden, om de auto zo goed mogelijk af te kunnen stellen voor de kwalificatie. Een goede uitgangspositie in de wedstrijd is cruciaal, omdat inhalen moeilijk is op het smalle circuit.

Overwerk

In de nacht van vrijdag op zaterdag werkte het team van Red Bull hard door, onder meer door andere coureurs Verstappens training over te laten doen in de hypermoderne simulator in de fabriek in Engeland. Zo hoopten ze te ontdekken hoe ze de auto nog preciezer af konden stemmen op het circuit van Zandvoort. Het overwerk was niet voor niets, bleek in de derde training op zaterdag. Verstappen reed zijn ronden aanzienlijk soepeler en was in staat te concurreren met de eveneens snelle Ferrari’s en Mercedessen.

Het voorspelde een enerverende kwalificatie. De verschillen tussen de auto’s waren aanzienlijk kleiner dan een week eerder op Spa-Francorchamps, waar Verstappen met afstand de snelste was. Op de bochtige duinenbaan is een hoge topsnelheid aanzienlijk minder belangrijk dan op Spa, waardoor Verstappen niet volop profiteert van het surplus aan vermogen in zijn motor. Het talent van de coureur om zijn auto zo snel mogelijk over het circuit te sturen, wordt daardoor belangrijker.

Fakkel op de baan

De 110.000 fans in Zandvoort zagen zodoende een van de spannendste kwalificaties van het jaar. Niet vaak waren de drie topteams (Red Bull, Ferrari en Mercedes) dit seizoen zo aan elkaar gewaagd.

Verstappen reed meteen in het eerste kwalificatiedeel de snelste tijd. Het leidde tot blijdschap bij de tienduizenden Verstappen-fans op de tribune, die de coureur bij iedere ronde begroetten met een staande ovatie. In het tweede deel, dat kort werd stilgelegd nadat er een oranje fakkel vanuit het publiek op het asfalt was gegooid, was Ferrari-coureur Sainz de snelste. De coureurs veroordeelden het moment na de kwalificatie unaniem. ‘Dom’, aldus Verstappen. De dader werd gearresteerd.

In het derde en laatste kwalificatiedeel was een Ferrari-coureur, Charles Leclerc, aanvankelijk andermaal de rapste. Verstappen leek iets meer te worstelen met zijn auto, maar in zijn tweede en laatste ronde kreeg hij het voor elkaar toch wat tijd te winnen. Uiteindelijk was hij een minieme 0,02 seconde sneller dan de Leclerc.

Strategisch spel

Het veroorzaakte een gebulder van de tribunes dat ver buiten het circuit te horen was. ‘Het is echt super om zoveel oranje te zien’, zei een breed lachende Verstappenna de kwalificatie. Hij zou zijn fans zondag zomaar nog eens keer kunnen laten juichen. Vanaf de eerste startplek heeft hij een aanzienlijke kans op de tweede zege op rij op zijn thuisbaan.

Vorig seizoen wist hij in Zandvoort ternauwernood de twee Mercedessen voor te blijven die zo'n beetje de gehele wedstrijd bij hem bumperkleefden. Zondag zal het scenario waarschijnlijk hetzelfde zijn, maar dan met twee Ferrari's achter hem. De juiste pitstopstrategie zal doorslaggevend zijn voor succes in de race, beaamden Verstappen en de Ferrari-coureurs in de persconferentie na de kwalificatie.

Verstappen heeft daarbij een licht nadeel, aangezien zijn teamgenoot Pérez ‘slechts’ vanaf de vijfde plek start en de Nederlander daardoor niet kan helpen in dat strategische spel. Ferrari-coureur Sainz beloofde alvast dat Verstappen de thuiszege in ieder geval niet cadeau zal krijgen: ‘Hopelijk kunnen we Max de hele race uitdagen.’