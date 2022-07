Verstappen hoeft in Frankrijk niet eens te vechten om zege dankzij crashende Leclerc

Max Verstappen viert zijn zege in de GP van Frankrijk boven op zijn bolide. Beeld Getty Images

Eindelijk leek Charles Leclerc (24) zich in Frankrijk, na maanden van ellende en pech, weer serieus terug te knokken in de titelstrijd. Twee weken geleden was hij Verstappen de baas in Oostenrijk en zondag had hij op het circuit van Paul Ricard ook alle kans op de zege; het lukte Verstappen in het begin van de race maar niet om Leclerc in te halen, wat een spannende wedstrijd voorspelde tussen de leeftijdsgenoten.

Tot het misging voor Leclerc. In een ogenschijnlijk simpele, flauwe bocht verloor hij vanuit het niets de controle over zijn Ferrari. Al spinnend vloog hij van de baan. Hij eindigde in de bandenstapel. Uit frustratie schreeuwde de Monegask zijn keel schor over de boordradio.

Zelf dacht hij eerst aan problemen met zijn gaspedaal. Daar had hij in de slotfase in Oostenrijk ook al mee te maken. Een uur later en enigszins gekalmeerd gaf hij voor de tv-camera’s toe dat het zomaar ook eens een fout van hemzelf kon zijn geweest.

Zevende zege

Overeind bleef dat Leclerc voor de derde keer dit seizoen een circuit zonder punten verliet en dat is simpelweg te veel voor een coureur die om wereldtitels wil strijden. Na het wegvallen van Leclerc reed Verstappen onbedreigd en foutloos naar alweer zijn zevende zege dit seizoen, waarmee hij 25 punten uitliep op zijn Ferrari-rivaal.

Het Formule 1-seizoen is met twaalf verreden wedstrijden nu over de helft. Er staan nog tien races op de kalender, waarvan Verstappen er door zijn flinke voorsprong in het kampioenschap (63 punten) inmiddels al minimaal twee mag uitvallen.

Wie enkel kijkt naar die WK-stand ziet een saai seizoen, waarin Verstappen oppermachtig op zijn tweede wereldtitel afkoerst. Het verhaal achter al die punten vertelt alleen iets anders. Verstappen is de eerste om te erkennen dat Ferrari over het algemeen eigenlijk een snellere auto heeft.

Dat is het beste te zien in de kwalificatie, waarin de auto’s op z’n snelst zijn. Leclerc veroverde in Frankrijk alweer zijn zevende poleposition in twaalf races. Verstappen startte slechts drie races vanaf de eerste plek.

Onnodig verlies

In de races worden alleen de punten verdeeld en daarin laat Ferrari het keer op keer liggen. Zonder pech, fouten of strategisch geblunder zou Leclerc hoogstwaarschijnlijk als WK-leider de zomerstop in zijn gegaan na de volgende GP in Hongarije. Hij verloor onnodig vele tientallen punten. In Spanje en Azerbeidzjan viel hij bijvoorbeeld als raceleider uit met motorpech.

In Monaco zag hij een zekere overwinning uit handen glippen door een reeks strategische missers van zijn team. Hetzelfde overkwam hem in Engeland. En in Frankrijk viel hij dus andermaal uit op het moment dat hij nog alle zicht had op de overwinning.

Samenvattend oogt Ferrari simpelweg niet goed genoeg voor een titelstrijd over een lang, slopend seizoen; de teamleiding maakt onder druk fouten op beslissende momenten en de motor is niet betrouwbaar genoeg. De snelle en constante Leclerc oogde lang als de enige bij Ferrari die wel klaar was voor de titel, maar in Frankrijk bleek ook hij dus niet onfeilbaar.

Genoeg te verbeteren

Red Bull en Verstappen weten sinds vorig jaar, waarin het tussen Verstappen en Hamilton spannend was tot de laatste ronde, juist als geen ander wat er nodig is voor het kampioenschap. Verstappen liet zich na zijn zege in Frankrijk ook niet uit de tent lokken wat betreft zijn titelkansen. Er was volgens hem namelijk nog genoeg te verbeteren aan zijn auto. Verder blijft het voor hem iedere race gewoon draaien om ‘zoveel mogelijk punten pakken’.

Wat dat betreft gaven de woorden van zijn rivaal Leclerc bij Sky Sports een betere kijk op de huidige stand van zaken in het kampioenschap. De Ferrari-coureur erkende ruiterlijk dat er na de zomerstop veel moet veranderen als hij nog wereldkampioen wil worden.

‘Ik heb het gevoel dat ik dit seizoen beter dan ooit ben, maar dat zegt weinig als je deze fouten maakt’, zo sprak hij schuldbewust. ‘Ik heb 32 punten laten liggen door fouten. 25 hier in Frankrijk en 7 in Imola. Dus als ik straks aan het einde van het seizoen dat aantal punten tekortkom, weet ik dat ik het kampioenschap niet heb verdiend. Ik zal tot het einde erin blijven geloven, maar het ziet er op dit moment niet heel goed uit.’