Verstappen heerst op Monza, landgenoot De Vries sensationeel in de punten bij F1-debuut

Max Verstappen met achter hem Nyck de Vries zondag op het circuit van Monza, Italië. Beeld Remco de Waal/ ANP

Verstappen startte in Italië weliswaar vanaf de zevende plek, maar hij maakte zich voor de race geen moment zorgen om zijn lot. ‘Als we snel genoeg zijn, halen we ze toch wel in’, zei hij zaterdag vol zelfvertrouwen na de kwalificatie. Een dag later kreeg hij gelijk: zoals zo vaak dit seizoen bleef zowel hijzelf als zijn team foutloos. Onder meer een strategische gok van Ferrari en een late safetycar kreeg hem niet van zijn sokkel, waardoor de strijd om de overwinning eigenlijk geen moment spannend was.

Het bijzonderste moment kwam daardoor al voor de wedstrijd. Het was namelijk voor het eerst sinds 2006 dat er weer eens twee Nederlanders aan de start stonden bij een Formule 1-race, nadat De Vries ruim 24 uur eerder te horen had gekregen dat hij in allerijl Williams-coureur Alexander Albon moest vervangen. De Britse Thai kampte met een blindedarmontsteking.

Droomweekeinde

Voor de 27-jarige De Vries veranderde zo plotsklaps een relatief overzichtelijk weekeinde in de luwte in eentje waar hij al zijn hele raceleven van droomde: zijn échte Formule 1-debuut, als zestiende Nederlandse coureur in de koningsklasse.

De Vries reed direct een knappe kwalificatie (dertiende tijd) en na een onoverzichtelijke tombola vol straffen voor motorwissels na diezelfde kwalificatie kon het voor de Nederlandse racefan niet mooier; de vierde startrij was zondag volledig Nederlands, met Verstappen op plek zeven en De Vries op plek acht.

Het was ook het enige moment dat De Vries in de buurt was van Verstappen, want de WK-leider schoot direct weg van zijn startplek en reed na twee ronden al derde. Door zijn overvloed aan snelheid was toen al wel duidelijk dat er maar één iemand de race kon gaan winnen, en dat was Verstappen.

Hij rekende zo hoogstpersoonlijk af met zijn Monza-vloek, waar hij in zeven pogingen nog nooit op het podium had gestaan. Het was alweer Verstappens vijfde zege op rij en zijn elfde overwinning dit seizoen, waarmee hij het recordaantal overwinningen in één seizoen (dertien) nadert. Daarnaast liep hij andermaal uit in het wereldkampioenschap, dat hij al riant leidde.

Zesde Nederlander in de punten

Achter Verstappen hield De Vries zich prima staande. Hij overleefde moeiteloos de steevast hectische fase na de start en kon daarna goed meekomen met de auto’s in het middenveld. Zijn Williams-auto, een laagvlieger op de meeste circuits, bleek perfect geschikt voor de lange rechte stukken op Monza.

In het slot van de race reed hij op de tiende plek. Dat werd nog de negende plek na een late uitvalbeurt van McLaren-coureur Ricciardo, waarmee De Vries direct bij zijn F1-debuut twee WK-punten scoorde.

Hij was daarmee pas de zesde Nederlander die punten wist te scoren in de F1. Als kers op de taart werd hij door fans thuis ook nog eens verkozen tot ‘Driver of the Day’. Dat kon hij waarderen, zei hij opgewekt over de boordradio. ‘Maar mijn schouders zijn er wel aan’, grapte hij.