Verstappen heerst in Braziliaans spektakelstuk

Max Verstappen viert de overwinning. Beeld AFP

‘Verstappen, Verstappen’, galmde tijdens de podiumceremonie met Braziliaanse tongval over het circuit van Interlagos. Net zoals op de baan ooit de naam van Ayrton Senna werd gescandeerd, het Braziliaanse race-icoon waarmee Verstappen de afgelopen jaren al zo vaak is vergeleken.

Zondag herinnerde hij de racewereld er weer aan waarom. Wat hem tijdens de race ook voor de voeten werd geworden, hij werd er alleen maar sterker van. Bijvoorbeeld toen het op Interlagos net zo leek te gaan als een jaar geleden. Na een kwart race dook in de pitstraat vanuit het niets de trage Williams van Robert Kubica op voor Verstappen. Hij moest vol op de rem en kon net de muur ontwijken. Eenmaal op de baan had hij zijn plek verloren aan Lewis Hamilton.

Het was vergelijkbaar met hoe de Mercedes-coureur vorig jaar profiteerde van een soortgelijk incident, toen achterblijver Esteban Ocon in een poging zichzelf van een ronde achterstand te ontdoen raceleider Verstappen van de baan beukte.

Het kostte Verstappen de zege en hij gaf Ocon na de race een paar ferme duwen. Het incident achtervolgde hem nog maanden. Dat niet weer, moest hij zondag hebben gedacht na het voorval met Kubica. Hij duwde zijn voet op het gaspedaal en reed als een bezetene richting Hamilton. Binnen een ronde haalde hij de Brit in. ‘Het was de enige kans. Hij leek het ook niet te verwachten’, zei Verstappen na de race voor de camera van Ziggo Sport.

Vervolgens reed hij met overmacht zijn ronden. Het beste te merken aan de onmacht in de woorden van Hamilton. Hij klaagde over de boordradio over de strategie, zijn motor en banden. Om uiteindelijk te concluderen: ‘Het is heel moeilijk hem bij te houden, man’.

Tot Hamiltons teamgenoot Bottas in het slot uitviel met motorpech, de safetycar de wedstrijd neutraliseerde en Verstappen als enige een pitstop maakte. Met nog tien ronden te rijden zag hij weer de achterkant van Hamilton voor zich. Direct na de hervatting haalde hij wederom de kersverse wereldkampioen in, ook nog eens buitenom. De vijf laatste, chaotische ronden zag hij in zijn spiegels. Het tumult begon met de Ferrari’s die elkaar eraf reden en eindigde met Pierre Gasly (Toro Rosso, tweede) en Carlos Sainz (McLaren, derde) als sensationele podiumklanten.

Voor Verstappen was de GP van Brazilië boven alles het raceweekeinde van de revanche. Allereerst voor het incident met Ocon vorig jaar. Maar ook voor zijn afgepakte poleposition eind vorige maand in Mexico, die hij kwijtraakte door een straf voor te hard rijden na een crash. Zaterdag was Verstappen wel zonder kanttekeningen de snelste in de kwalificatie.

Dat was hij begin augustus ook al in Hongarije. Zijn eerste ‘pole’ bleek toen eerder een nadeel dan een voordeel; de snelle Mercedessen achter hem hadden in de race alle gelegenheid een plan te bedenken om hem van de zege te beroven. Met succes. Dat lukte in Brazilië niet. ‘We hebben echt alles geprobeerd, maar er was niets dat we konden doen. Ze waren gewoon te snel’, zei een gelaten Lewis Hamilton na de race.

In Brazilië beschikte Verstappen simpelweg over de snelste auto. Nu het seizoen op zijn einde loopt, verdwijnen de euvels die hem eerder dit jaar hinderden. Zoals de matige starts in de eerste seizoenshelft door een hardnekkig softwareprobleem, zijn wispelturig auto of het gebrek aan vermogen in zijn Honda-motor op snellere circuits.

Volgens Verstappen is de vooruitgang te verklaren door een beter begrip van de auto, een verbeterde motor en het leren van fouten. Ferrari-coureur grapte nog wel de Red Bull-bolide ‘verdacht’ snel te vinden, refererend aan Verstappens opmerking van twee weken waarmee hij Ferrari beschuldigde van vals spel.

Met nog een race op de kalender staat de Nederlander op een persoonlijk record van drie overwinningen in een seizoen, bezet hij de derde plek in de WK-stand en scoorde hij in krap vier maanden zijn eerste twee polepositions.

Verstappens teambaas Christian Horner voorspelde al dat volgend seizoen het spannendste Formule 1-seizoen in jaren kan worden, met drie gelijkwaardige topteams die strijden om de titel. ‘Ironisch’, vond hij, omdat na 2020 de regels drastisch op de schop gaan. Met als gevolg dat de verschillen tussen de teams waarschijnlijk weer levensgroot worden.