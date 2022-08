Verstappen heerst in België en wint vanaf veertiende plek op Spa-Francorchamps

Max Verstappen gevolgd door de Honda van Carlos Sainz. Beeld ANP

Verstappen heerste in de Ardennen van eerste tot de laatste bocht, met als resultaat een nóg grotere voorsprong in de WK-stand, zijn negende zege dit seizoen, en de hoogstwaarschijnlijke genadeklap als het gaat om de titelstrijd.

Het was na de kwalificatie op zaterdag al een beetje te merken aan de gelatenheid bij Ferrari-coureur Carlos Sainz, die op Spa vanaf de eerste plek startte dankzij een motorwissel bij Verstappen. De Nederlander was met afstand de snelste in de kwalificatie, maar startte de race door de straf voor de wissel in de achterhoede, vanaf de veertiende plek.

Of Verstappen vanaf die positie nog kans had op de zege? ‘Ik denk het wel’, zei Sainz, die waarschijnlijk toen al wist hoe de race zou gaan verlopen. Verstappen was het gehele weekeinde ongenaakbaar op Spa-Francorchamps. Vol zelfvertrouwen stuurde hij zijn RB18 over het snelle circuit in de Ardennen.

Klasse apart

Na de kwalificatie zei Verstappen al dat hij zich race na race comfortabeler voelt in zijn nog altijd relatief nieuwe bolide, die voor dit seizoen volledig is veranderd. Daar komt bij dat hij voor het eerst in zijn loopbaan een auto bezit die excelleert op banen waar een hoge topsnelheid cruciaal is, zoals op Spa. De auto excelleert bovendien op banen waar een hoge topsnelheid cruciaal is, zoals op Spa.

Beeld ANP

Tel die twee zaken bij elkaar op en Verstappen blijkt in zijn huidige vorm een klasse apart, zo toonde de regerend wereldkampioen zondag in de race. Al na de eerste ronde was hij opgerukt naar de achtste plek. Binnen tien ronden reed hij op een podiumplek. In ronde 12 van de 44 greep hij de leiding.

Het was een ongekende opmars, waarin het soms leek alsof de ontketende Verstappen de enige was in een Formule 1-auto, met de rest van het veld in een auto uit een andere klasse. Eenmaal aan de leiding kwam hij geen seconde meer in de problemen. Ook scoorde Verstappen nog het extra punt voor de snelste ronde.

Charles Leclerc, Verstappens titelrivaal sinds de eerste race van het seizoen, kwam niet verder dan de zesde plek. Daardoor werd Verstappens voorsprong in de WK-stand nóg rianter; hij leidt nu het kampioenschap met liefst 93 WK-punten. Daarmee is de kans aanzienlijk dat hij zijn tweede wereldtitel ergens in oktober al binnen heeft, ruim een maand voor het seizoenslot in Abu Dhabi.

Of misschien komt die titel nog wel eerder, gezien de onverzadigbaarheid die Verstappen in België direct na de race toonde. ‘Nee, ik had dit voor dit weekeinde niet kunnen bedenken’, zei hij. ‘Maar ik wil meer van dit soort zeges. Dus we moeten vooral hard blijven werken.’