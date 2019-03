Verstappen heeft in vier seizoenen wel geleerd dat hij zich in de Formule 1 nooit te vroeg rijk moet rekenen

Max Verstappen in Melbourne, aan de vooravond van de Grand Prix van Australië. Beeld Getty Images

Zoals het vier maanden geleden in Abu Dhabi eindigde, begon donderdag het nieuwe Formule 1-seizoen in ­ Melbourne. Met Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sebastian Vettel achter de persconferentietafel als de kopmannen van Mercedes, Red Bull en Ferrari. Deze drie topteams verdelen ook dit jaar hoogstwaarschijnlijk weer de overwinningen.

Het suggereert dat er weinig is ­veranderd in de koningsklasse. Niets is minder waar. Vooral als het gaat om Verstappen. Hij heeft een nieuwe ­motor en door het verrassende vertrek van teamgenoot Daniel Ricciardo naar Renault is hij als 21-jarige plots de routinier binnen een team.

In zijn nieuwe rol blijkt gereserveerdheid vooralsnog het devies. Met een pokerface stond hij tijdens de twee testweken in Barcelona de pers te woord. Zonder ook maar iets over de potentie van zijn auto los te laten. Ook al oogde het chassis van zijn Red Bull tijdens de twee testweken in Barcelona als vanouds goed en hield de nieuwe Honda-motor er in 961 ronden geen ­enkele keer mee op.

Verstappen weet dat het weinig zegt over wie zondag de snelste is in ­Melbourne. Formule 1 is in de eerste plaats een teamsport. Voor succes is hij grotendeels afhankelijk van anderen. Het is een kant van de Formule 1 waar hij vorig jaar met name in het begin van het seizoen duidelijk nog moeite mee had, toen bleek dat zijn Renault-motor hem weer niet in staat stelde te strijden om de wereldtitel.

Volwassener

Door ongedurig rijden in de eerste zes races liep hij liefst 55 WK-punten mis. Bij de GP van Canada in juni herpakte hij zich. Hij eindigde het seizoen met vijf podiumplaatsen op rij. Aan de vooravond van zijn vijfde seizoen in de koningsklasse oogt Verstappen volwassener en geduldiger dan ooit. Logisch, vindt hij. ‘Volgens mij heb ik nog nooit zo lang in één klasse gereden’, merkte hij vorige week op tijdens een uitgebreid interview met Ziggo Sport.

Hij bleef in dat gesprek ver weg van speculeren over de wereldtitel. ‘Het allerbelangrijkst is dat we constant zijn dit seizoen. Of dat dan genoeg is voor de titel weet ik niet. Het is moeilijk te zeggen waar we precies te staan.’

Soortgelijke woorden herhaalde hij donderdag tijdens de persconferentie in Melbourne, die werd overschaduwd door het plotse overlijden van de alom gerespecteerde wedstrijdleider Charlie Whiting (66). De Brit stierf donderdag in zijn hotel in Melbourne aan een longembolie. ‘We hebben laatst nog een hele dag samen doorgebracht in ­Genève. Ongelooflijk dat hij er nu niet meer is. Bij dit soort zaken is het goed om het leven te waarderen en te beseffen dat er meer is dan alleen Formule 1’, zei Verstappen openhartig.

Toen het over zijn seizoen ging, werd hij terughoudender. Begrijpelijk, want er zijn nog genoeg vraagtekens. Bijvoorbeeld als het gaat om zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly (23). De ­Fransman heeft nog maar één volledig F1-jaar op z’n cv en oogde tijdens de testdagen onwennig met twee crashes, waardoor Red Bull kostbare testkilometers vespeelde.

Gouden zet

En Ferrari heeft misschien wel een gouden zet gedaan door Charles ­Leclerc in de snelle rode bolide te zetten. De rustige Monegask is twee ­weken jonger dan Verstappen en volgens vriend en vijand net zo’n racetalent als de Nederlander.

Plus, het grootste vraagteken dit ­seizoen: hoe goed is de Honda-motor? Verstappens eerste kennismaking is positief. Hij is met name onder de ­indruk van het arbeidsethos van de ­Japanners, die kosten noch moeite ­sparen om Red Bull aan de eerste wereldtitel sinds 2013 te helpen.

Zo beschikt Verstappen in Melbourne al over een zogenoemde kwalificatiemodus in zijn motor; een soort opgevoerde versie van zijn krachtbron waarmee hij over extra vermogen beschikt tijdens kwalificeren. Renault kon hem dat nooit bieden. Het is een belangrijke reden waarom hij na 81 races nog geen poleposition achter zijn naam heeft.

Drive om te winnen

Door het enthousiasme van Honda gaat er een positieve schwung door het team, merkte Verstappen de afgelopen maanden op de fabriek in Milton Keynes. ‘Als wij iets doorgeven, wordt er razendsnel gewerkt. Dan liggen wij te slapen in ­Europa en hebben ze alweer wat ­gevonden als wij opstaan’, zei hij tegen Ziggo Sport. ‘Dat motiveert enorm. Je merkt dat de drive er is om te winnen.’

Het zijn mooie voortekenen. Zeker als straks blijkt dat het Red Bull net als in de afgelopen seizoenen is gelukt een betere auto te maken dan de rest en de straatlengte achterstand op de motoren van Mercedes en Ferrari met Honda is teruggebracht tot een meer overbrugbaar verschil. Onder de streep is het verschil met die teams dan verdwenen.

Verstappen heeft in vier seizoenen wel geleerd dat hij zich in de Formule 1 nooit te vroeg rijk moet rekenen. Of, zoals zijn teambaas Christian Horner zei tijdens de testdagen: ‘Als Mercedes en Ferrari in de winter nog eens 50 kilowatt (omgerekend zo’n 70 pk, red.) in hun motoren ­hebben gevonden, hebben we een ­probleem.’ Structureel succes in de raceklasse vraagt namelijk vooral om veel geduld.