Verstappen heeft heus tijd voor een tweedaagse sponsorklus in Zandvoort – trainen mag toch niet

Elke dag van Max Verstappen is volgepland in het raceseizoen. In het Pinksterweekeinde hield zijn sponsor de jaarlijkse racedagen in Zandvoort. Meer dan honderdduizend fans kwamen erop af. Komende zondag wacht de GP van Monaco alweer.

Een testdag in Spanje, een simulatorsessie in Engeland, twee bomvolle fandagen in Nederland en woensdag in Monaco alweer de mediadag in de aanloop naar de race van zondag. Sinds Max Verstappen (20) negen dagen geleden als derde eindigde bij de Grote Prijs van Barcelona is zijn leven geen moment rustig geweest. Racen lijkt soms bijzaak in het bestaan van een F1-coureur.

Verstappen zit in zijn drukste weken van het jaar, beaamt hij zondag tijdens de jaarlijkse racedagen van een sponsor in Zandvoort. ‘Of meer drukste maanden, eigenlijk’, zegt Verstappen als hij net zes cameraploegen te woord heeft gestaan, uiteenlopend van het Jeugdjournaal tot RTV Noord-Holland. Sinds zijn overstap van Toro Rosso naar topteam Red Bull twee jaar geleden is elke dag van zijn seizoen volgepland.

Onbezorgd karten

Als Toro Rossocoureur had hij tussen races door soms de tijd om een dagje onbezorgd te karten. Dat heeft hij nu al ‘zeker anderhalf jaar’ niet meer kunnen doen. Hij mist die kartdagen niet: ‘Maar dat komt ook omdat mijn karttijd nog niet zo lang geleden is. Over tien jaar is het misschien anders, dan ben ik er echt een tijd uit geweest. En over het algemeen ben ik blij met waar ik nu zit, hoor.’

Verstappen zegt het droog en met een glimlach, refererend aan het feit dat hij als Red Bull-coureur om overwinningen strijdt en niet, zoals bij Toro Rosso, om tiende plaatsen. Dat hij als lid van een topteam in de raceklasse meer moet doen naast het racen, neemt hij graag voor lief.

In de Formule 1 zijn coureurs zowel topsporter als reclamepaal. Het aanstaande raceweekeinde in Monaco begint bijvoorbeeld als enige een dag eerder, op woensdag, omdat de coureurs op vrijdag moeten voldoen aan de vele sponsor- en mediaverzoeken rond de populaire race.

Natuurlijk zit Verstappen liever in zijn auto dan op een kruk in een businessclub. Al is het maar omdat het ‘altijd mooi’ is om in een F1-auto te rijden. ‘Maar zo is de Formule 1 nou eenmaal gegroeid. Met meer dingen eromheen en minder tijd op het circuit’, zegt hij.

21 raceweekeinden

De coureurs hebben ook de tijd voor sponsorsklussen, want ze mogen weinig trainen in hun bolides. Buiten de 21 raceweekeinden is de test- en trainingstijd teruggedrongen tot enkele dagen per jaar. Daarnaast hebben de coureurs te maken met de wensen van persoonlijke geldschieters. Hoe succesvoller een rijder, hoe uitdagender het is om die weegschaal tussen het sportieve en commerciële vlak in balans te houden. Verstappens manager Raymond Vermeulen benadrukt dat het racen te allen tijde op de eerste plaats komt bij Verstappen.

‘Maar je kunt nou eenmaal niet om sponsoractiviteiten heen. Dat is part of the job, we hebben trouwe sponsoren waar we graag iets voor terugdoen.’ Vermeulen werkt met ‘een strakke planning’ om te voorkomen dat Verstappens agenda overvol geraakt. ‘Een kwestie van goed organiseren, efficiënt naar dingen kijken en overleggen met Max’, zegt Vermeulen. Nee zeggen hoort daar af en toe bij. ‘Al komt dat niet altijd sympathiek over.’

Bezoekers bij jaarlijkse racedagen op het Circuit Park Zandvoort. Foto ANP

De Racedagen van zijn sponsor Jumbo waren zondag en maandag grootser opgezet dan ooit. Red Bull had ook Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo en oud-coureur David Coulthard meegenomen naar de badplaats. Zelfs Red Bull-baas Helmut Marko schuifelde rond op het circuit om eens te zien wat zijn pupil losmaakt in Nederland.

Nog altijd veel, kon hij concluderen. Ondanks de teleurstellende seizoenstart van Verstappen reisden er net als vorig jaar meer dan honderdduizend fans af naar Zandvoort om een glimp van hem op te vangen. Van de ‘tientallen’ mediaverzoeken die Verstappens management ontving rond de Racedagen werden er vijftien gehonoreerd.

Messcherp in Monaco

Verstappen was van ’s ochtend tot ’s avonds op het circuit. Het lijkt niet ideaal met de GP van Monaco over minder dan een week in het vooruitzicht. Eén stuurfoutje betekent einde race in de smalle straten van het prinsdom. Verstappen moet er messcherp zijn. De lange dagen op Zandvoort maken het volgens hem niet lastiger in de juiste focus te geraken voor die race.

Verstappen: ‘Natuurlijk, het is druk. Maar dit is het tweede jaar dat we het zo doen, zo vlak voor Monaco, en vorig jaar stoorde het ook niet. De komende dagen is het relaxen, me niet druk maken en gewoon m’n ding doen. Het is allemaal niet heel anders dan rond een andere wedstrijd.’

David Coulthard kent het drukke leven van een Formule 1-coureur als geen ander. Hij reed vijftien seizoenen in de koningsklasse, won dertien races en bezoekt tegenwoordig circuits als tv-analist. ‘Als hij tussendoor gewoon blijft trainen en let op z’n dieet is het geen probleem’, zegt de Schot over Verstappens bomvolle agenda.

‘Het hoort bij wat we doen als coureurs. Een voetbalteam heeft meer dan twintig spelers. Een Formule 1-team heeft er twee. We ontkomen dus niet aan veel evenementen en media. Daar worden we ook goed voor betaald. En wie dat niet wil, kan beter een andere sport kiezen.’