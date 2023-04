Verstappen grijpt naast poleposition in Bakoe, ‘maar de auto is klaar voor de race’

Max Verstappen (r) feliciteert zijn rivaal van Ferrari, Charles Leclerc, na de kwalificatie in Bakoe. Beeld AFP

‘We probeerden iets anders te doen, en dat werkte niet’, zei Verstappen direct na de kwalificatie, ‘maar de auto is klaar voor de race.’ De Nederlander zal van plek twee starten, voor zijn teamgenoot Sergio Perez (plek drie) en Ferrari-man Carlos Sainz (plek vier).

Het was in Bakoe de eerste keer dat de startvolgorde voor een Grand Prix niet op zaterdag, maar op vrijdag werd bepaald, met op zaterdag een sprintrace en een bijbehorende kwalificatie.

Dat gebeurt dit jaar nog vijf keer en Verstappen vindt het helemaal niets. Volgens de Nederlander, tweevoudig wereldkampioen en koploper van dit seizoen, stelt de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1 met de veranderingen het zakelijke belang boven het ‘pure racen’.

De Red Bull-coureur is vooral niet gecharmeerd van sprintraces, mini-wedstrijden van 100 kilometer in een halfuurtje. Vanaf de eerste sprintrace, twee jaar geleden, vond Verstappen al dat ze de glans haalden van het echte werk: de Grand Prix op zondag. ‘Niet te veel schaven aan het dna van de Formule 1’, is zijn advies.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

In de oude opzet was er eerst een kwalificatie voor de sprintrace en de uitslag daarvan bepaalde de startvolgorde voor de echte race. Dit seizoen is in ‘sprintweekends’ op vrijdag de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag, waarbij op zaterdag apart wordt gekwalificeerd voor de sprintrace die op diezelfde dag wordt verreden. Een in die sprintrace opgelopen straf moet vervolgens in de Grand Prix van zondag worden geïncasseerd.

Strijdgewoel

Hoewel dit volgens Verstappen de spanning wegneemt voor het zondagse hoofdevenement, zijn het de tien Formule 1-teams zelf die de nieuwe programmering voorstellen. In een sprintrace die een kwalificatie is voor het echte werk, zo bleek vorig seizoen, waren de coureurs voorzichtig. Door een ongelukje in die mini-race konden ze zomaar achteraan starten in de Grand Prix waar veel meer punten te verdienen zijn.

De teambazen en de Formule 1-organisatie hopen dat nu de sprintrace op zich staat, de coureurs zich zaterdag onbeschroomd in het strijdgewoel storten. Net als voorgaande jaren zijn er acht punten te verdienen voor de winnaar, aflopend naar één punt voor de nummer acht.

Elk raceweekend in de Formule 1 kent vijf sessies. Normaal gesproken zijn drie daarvan trainingen zonder competitie, die worden gevolgd door twee keer strijd: de kwalificatie en de race. In Bakoe werd vrijdag nog maar één keer getraind, waarna het publiek een kwalificatie kreeg voorgeschoteld. Zaterdag vervalt de ochtendtraining en moeten de coureurs ’s ochtends meteen aan de bak voor de ‘shootout’ van de sprintrace.

Extra stress

Uitstekend idee, zo vindt Günther Steiner, de van Netflix-serie Drive to Survive bekende teambaas van Haas. ‘De trainingssessies op zaterdag zijn ongelooflijk saai. Ook voor mij, laat staan voor het publiek.’

‘Trainingen zijn saai en duren veel te lang’, bevestigt de oudste en meest ervaren coureur op de ‘grid’, de 41-jarige Spanjaard Fernando Alonso. Hij vreest wel extra stress door de tweede, zaterdagse kwalificatie. Die kwalificatie is ruim een kwart korter dan de ‘echte’ op vrijdag. Bovendien is het door het wegvallen van twee van de drie vrije trainingen moeilijker voor de teams om de auto aan de omstandigheden aan te passen. ‘Nu is het op zaterdag meteen de auto in na het ontbijt en voluit gaan. Niks geen opwarming. Dat is volkomen nieuw voor ons.’

Het is iets waar de Nederlander Nyck de Vries zich aan kan vastklampen. Zijn kwalificatie voor de grote race werd vrijdag een grote sof door een crash, nadat hij eerder op de dag in de enige vrije training bijzonder op dreef was. De Vries heeft door de nieuwe opzet van de sprintrace de hele zaterdag om zich te revancheren en te laten zien wat hij werkelijk kan.